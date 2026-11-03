El juez reclama identificar al autor de las joyas de Zapatero

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama solicitó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que identifique al responsable del punzonado que figura en las joyas de mayor valor incautadas al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El objetivo es determinar quién fabricó las piezas y esclarecer su procedencia.

En una providencia, el instructor del caso Plus Ultra señala que la Policía deberá solicitar la colaboración de Interpol y Europol si lo considera necesario para avanzar en las pesquisas e identificar al fabricante de las joyas. La petición abre la posibilidad de ampliar las comprobaciones más allá del ámbito nacional, dada la importancia que los investigadores atribuyen a la identificación de esta marca.

Esta nueva diligencia llega después de que el magistrado recibiera el segundo informe pericial sobre las piezas intervenidas en el despacho del expresidente, elaborado por la joyería Yanes. El establecimiento valoró el conjunto de las joyas en 1.023.320 euros y apuntó como hipótesis “muy probable” que tuvieran un origen asiático. El informe destaca la presencia de un punzón muy específico en todas las piezas examinadas. Aunque la marca identifica el metal como oro de 18 quilates (18K), también incorpora una letra “T” de diseño particular, enmarcada en un rectángulo con los extremos redondeados.

Según los peritos de Yanes, este distintivo podría constituir una pista relevante para localizar al fabricante. De hecho, el documento sostiene que una investigación internacional exhaustiva permitiría, potencialmente, llegar hasta el origen de las joyas. La coincidencia de esta marca en todas las piezas analizadas constituye uno de los elementos centrales del nuevo encargo policial.

Investigación

La investigación judicial se enmarca en el caso Plus Ultra, en el que Zapatero figura como investigado por su presunta participación en una trama de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de su supuesta mediación en el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea durante la pandemia.

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Además, el expresidente está investigado por presuntos delitos fiscales y de contrabando en relación con las joyas incautadas en su despacho. Una primera valoración pericial situó su importe en aproximadamente 1,3 millones de euros, una cifra superior a la establecida posteriormente por la joyería Yanes. La diferencia entre ambas tasaciones refleja los distintos resultados de los análisis realizados sobre las piezas. Zapatero defendió que las piezas proceden de un regalo del rey de Arabia Saudí con motivo de una visita a España en 2007.