Una jueza archiva una denuncia contra el expresidente Adolfo Suárez por presunta agresión sexual

Una jueza de Madrid ha archivado una denuncia presentada por una mujer contra el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez por presunta agresión sexual, al aplicar que el exdirigente murió y que el presunto delito ha prescrito.

Así se señala en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia Plaza Número 14 de Madrid.

La jueza indica que la denuncia refería unos presuntos hechos que habrían ocurrido entre 1983 y 1984, "produciéndose el primer incidente cuando ésta contaba con 17 años de edad".

Dicho eso, subraya que "es un hecho público y notorio, y así se hace contar en la propia denuncia", que la denuncia va contra Suárez, que "ha fallecido en el año 2014", por lo que "procede acordar el archivo del procedimiento por fallecimiento de la persona a la que se imputa a título de autor los hechos denunciados".

Y también expresa que no puede dirigirse tampoco la acción penal contra otras personas en las que en la denuncia se las cita como posibles cómplices o encubridores de los hechos denunciados.

La jueza recoge que se desconocen más datos sobre la identificación de esas personas y "si en la actualidad siguen vivas, dado el tiempo transcurrido desde los hechos denunciados, más de 40 años".

"No existiendo en este momento la posibilidad de ejercer acciones" contra el denunciado, "tampoco es posible ejercerlas contra cualquier otra persona que pudiera haber tenido participación en los hechos bien como cooperadores necesarios de conformidad o en su caso como cómplices", apunta.