La jueza cita como testigo a Carlos Mazón por la gestión de la dana en Valencia y pide que aporte voluntariamente sus llamadas y mensajes

El 'expresident' de la Generalitat y diputado del PP en Les Corts, Carlos Mazón

La jueza que investiga la gestión de la dana que causó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia ha acordado citar como testigo al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

La decisión ha sido adoptada por la titular del Juzgado de Instrucción de Catarroja, una vez que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) descartara investigarlo penalmente por estos hechos al no apreciar delito ni atribuirle una obligación directa de garantizar la seguridad ciudadana.

Declaración como testigo y petición de comunicaciones

En su auto, la magistrada plantea que Mazón declare como testigo para esclarecer qué información manejaba y en qué momento durante la emergencia. Además, le ofrece la posibilidad de aportar voluntariamente su listado de llamadas y mensajes (WhatsApp u otras aplicaciones) del día de la dana, relacionados con la gestión de la crisis.

La jueza considera que, tras la decisión del TSJCV, la única vía para conocer su papel es a través de su testimonio, ya que se ha descartado su responsabilidad penal tanto por omisión como por acción.

Sin indicios de delito, pero conducta “reprobable”

El alto tribunal valenciano rechazó abrir causa contra el expresidente al entender que no ostentaba una posición de garante que permitiera atribuirle delitos como homicidio imprudente por omisión. No obstante, calificó su actuación como “reprobable” en el plano social y político.

Nuevas diligencias y más testigos

La instructora también ha acordado citar como testigo a la exconsellera y portavoz del Gobierno valenciano Ruth Merino, así como requerir a varios alcaldes que aporten voluntariamente sus comunicaciones del día de la dana con responsables políticos y técnicos implicados en la gestión de la emergencia.

Estas diligencias buscan reconstruir con precisión cómo se tomaron las decisiones en el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada) durante la jornada del 29 de octubre de 2024.