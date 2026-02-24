La jueza pide imputar a Mazón por su negligencia en la dana

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha acordado elevar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana una exposición razonada contra el “expresident” de la Generalitat Carlos Mazón para pedir su investigación en la causa por una “inactividad negligente” el día 29 de octubre de 2024 en unas riadas que causaron 230 víctimas mortales y otra posible más que está en estudio.

La competencia para investigar a Mazón corresponde al TSJCV dado que dejó el cargo de “president” de la Generalitat pero mantiene su acta de diputado en Les Corts. En la causa figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos, Emilio Argüeso.

Sin embargo, para la magistrada, esa investigación debe “extenderse de manera inevitable, por la evidente conexidad, a la vista de los indicios, pruebas, competencia y regulación normativa en materia de protección civil” a la “inactividad negligente” de Carlos Mazón, sobre quien asegura: “Desde el punto de vista de la Presidencia de la Generalitat, de facto la emergencia se detuvo en el mismo momento en que se entró en el reservado en el restaurante”, donde ese día el exjefe del Consell comió con la periodista Maribel Vilaplana.

De hecho, subraya que su permanencia “absolutamente pasiva, durante cerca de cinco horas en el reservado de un restaurante, probarían una presunta grosera negligencia con una grave resultado mortal, 230 fallecidos, a los que han de sumarse los lesionados”.

Así consta en un auto de 109 páginas, en el que la instructora nombra a las 230 víctimas y expone una a una cómo fallecieron en una emergencia cuya gestión correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana, dado el nivel dos declarado, y en la que la dirección del plan correspondía a la investigada Salomé Pradas.

Negligencia

Entre los elementos de la negligencia, la instructora cita la convocatoria con retraso del CECOPI; retraso del envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando ya prácticamente todas las víctimas habían fallecido; la omisión de la obligación de coordinar las diversas entes de la administración autonómica; la existencia de diversas fuentes de conocimiento “que obligaban al presidente a actuar”, como los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, los de la Confederación Hidrográfica del Júcar -respecto a los que niega “apagón informativo”, como también subraya que rechazó la Audiencia Provincial-; la información difundida por los medios de comunicación o el número “abrumador” de llamadas al 112 durante todo ese día.

El PP no opina sobre la decisión y PSOE y Compromís la celebran

El síndic del PP en Les Corts valencianas, Nando Pastor, rechazó “hablar de futuribles” cuando se le preguntó si el partido pedirá el acta de diputado al “expresident” de la Generalitat Carlos Mazón. Al mismo tiempo, el representante “popular” subrayó que en su partido no “opinan” sobre decisiones judiciales e insistió en mostrar “máximo respeto” a la justicia, como manifestó “desde el minuto uno”.

“Cualquier decisión judicial no va a ser sometida a objeto de debate por parte del Grupo Parlamentario Popular”, indicó en declaraciones a los medios en los pasillos de Les Corts tras finalizar la sesión de la comisión de investigación de la dana. Por ello, rechazó “comentar las decisiones judiciales, ni las que nos favorecen ni las que no nos favorecen”: “Es un mensaje muy claro, muy contundente y que, además, es siempre el que ha tenido el PP”.

Por su parte, la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, afirmó que el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón “está más cerca del banquillo y a los valencianos y valencianas y las víctimas de la dana, más cerca de obtener justicia”. La dirigente socialista insistió en que “Mazón no es el único responsable, pero sí es el máximo responsable de la gestión negligente que causó muertes el día de la dana”.

En la misma línea, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, sostuvo que “la única salida digna que le queda a Carlos Mazón es dimitir e irse de Les Corts” y que al PP “solo les queda un camino: que Mazón dimita y que se vaya a su casa”.

El TSJCV puede admitir, rechazar o pedir más indicios

La petición de la jueza de Catarroja al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de que investigue a Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat Valenciana, en la causa de la dana, se resolverá con tres escenarios posibles. Según fuentes jurídicas, el tribunal valenciano, una vez reciba la exposición razonada de la jueza instructora del procedimiento —en el que figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso—, podría admitir la investigación contra el expresident y asumir toda la causa, rechazarla, con lo que la jueza de Catarroja seguiría con el procedimiento contra Pradas y Argüeso, o devolvérsela a la instructora hasta que se concreten más indicios contra Mazón.