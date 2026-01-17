Los mensajes del jefe de gabinete de Mazón en la dana, “irrecuperables”

Tres técnicos de la Dirección General de Tecnologías de la Generalitat (DGTIC) no han logrado recuperar los mensajes de WhatsApp de José Manuel Cuenca, ex jefe de gabinete del expresident de la Generalitat Carlos Mazón, del día de la dana del 29 de octubre de 2024. Cuenca acudió ayer a los juzgados de Catarroja, por cuarta vez, para entregar la tarjeta SIM de su teléfono con el objeto de insertarla en el terminal que devolvió en su día y acceder a los mensajes del día de la riada.

De esta forma, Cuenca cumple con el requerimiento que le efectuó esta misma semana la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. En el procedimiento hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

La jueza pidió a Cuenca que entregase, tal y como se ofreció a hacer el pasado lunes en el careo con la exconsellera Salomé Pradas -tercera vez que acudía al juzgado-, la tarjeta SIM de su teléfono. Así mismo, en la misma providencia, la magistrada requirió a la DGTIC para que aportara el móvil de Cuenca y que, con un técnico de ese departamento, en presencia del testigo, se pudiera llevar a cabo ante la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) el acceso y el cotejo de los mensajes.

Tras entregar la SIM, los técnicos intentaron recuperar sus mensajes, pero estaban todos borrados. Por este motivo, se ha solicitado que se oficie a la Policía Judicial para que lo intenten ellos. Así mismo, y tras requerirlo Compromís -personado en el procedimiento-, se pedirá como último recurso a Meta y WhatsApp, como empresa, para que aporte información sobre los mensajes. A esta solicitud ha accedido previamente Cuenca.

A su salida del juzgado, el ex jefe de gabinete de Mazón atendió a los medios de comunicación que esperaban en la puerta. Dijo que “nunca” borró los mensajes, sino que “se perdió información en un cambio de portabilidad”. Al respecto, el testigo explicó que hizo “lo cualquiera hace con un teléfono de empresa”. “Cuando abandoné la empresa, restablecí el teléfono y lo entregué”, dijo. También comentó que ha vuelto a Catarroja “a colaborar” y, sobre los mensajes borrados con Mazón, solo recuerda que le informó de la situación de Utiel.

Un informe de la DGTIC, presentado en el juzgado, reveló que el iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black devuelto por Cuenca había sido reseteado antes de su entrega, borrando todos los datos y aplicaciones. La jueza había solicitado comprobar si era posible recuperar los mensajes de WhatsApp del 29 de octubre de 2024.