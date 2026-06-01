El juicio del hermano de Pedro Sánchez continúa en Badajoz tras quedar excluido uno de los delitos por prescripción

El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, durante la segunda jornada de un juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz.

El juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, continúa en la Audiencia Provincial de Badajoz después de que el tribunal haya decidido excluir uno de los delitos inicialmente imputados: el de aceptación de nombramiento ilegal, al considerar que ha prescrito.

La decisión se ha adoptado en la resolución de las cuestiones previas planteadas por las defensas al inicio del proceso. El tribunal entiende que este delito, de carácter leve, no puede ser juzgado al haber transcurrido el plazo legal de prescripción, por lo que queda fuera del objeto del procedimiento.

Sin embargo, David Sánchez seguirá sentado en el banquillo junto a otras diez personas, entre ellas el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias relacionados con su contratación en 2017 como coordinador de actividades de los conservatorios provinciales.

El tribunal también ha aceptado excluir del enjuiciamiento determinados hechos relativos a Gallardo, al considerar que se trataba de una acusación “sorpresiva” que no fue debidamente comunicada durante la instrucción, lo que habría vulnerado su derecho de defensa.

El resto de cuestiones planteadas por las defensas, como la nulidad de la causa o supuestas irregularidades en la investigación, han sido rechazadas, por lo que el juicio sigue adelante con la fase de testificales.

En total están citados 42 testigos, en una vista que se desarrollará durante varios días en la capital pacense. Los acusados declararán al final del proceso, previsiblemente a lo largo de esta semana.

Las acusaciones populares sostienen que el puesto ocupado por David Sánchez fue diseñado a medida y que el proceso de selección fue una mera formalidad, mientras que las defensas denuncian una investigación sin base sólida y con motivaciones políticas.

El tribunal prevé que el juicio se prolongue durante la próxima semana, con informes finales a mediados de junio, salvo cambios en el calendario previsto.