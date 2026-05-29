Junts insiste a Sánchez que convoque elecciones

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha vuelto a reclamar este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones anticipadas ante la situación política actual y los supuestos casos de corrupción en torno al Ejecutivo, así como ha recalcado que su formación no está para "sostener" gobiernos españoles. Sobre la comparecencia que Sánchez ha pedido en el Congreso después del Consejo Europeo del 18 y 19 de junio, que todo apunta que se celebrará el próximo 24 de junio, la diputada independentista ha deslizado: "Nosotros solemos, para San Juan, quemar aquello que no es útil".

En una entrevista en "La Hora de la 1" de TVE, recogida por Europa Press, Nogueras ha señalado que, en todo caso, Junts acudirá a "escuchar las explicaciones" que ofrezca Sánchez, aunque ha recordado que hace menos de un año el presidente ya anunció medidas anticorrupción que, según ha criticado, no se han materializado. "El año pasado Pedro Sánchez ya compareció para esto mismo (tras la detención de Santos Cerdán) y todo aquello que dijo que haría después de un año no se ha hecho. De hecho, la situación es cada vez más grave", ha afirmado.

Críticas a la gestión del Ejecutivo y la agenda internacional de Sánchez

En este sentido, Nogueras ha insistido en que la salida a la actual situación política pasa por devolver la palabra a los ciudadanos mediante unas elecciones generales anticipadas y ha recordado que su formación ya trasladó esta petición al presidente del Gobierno hace más de un mes. "Nosotros no esperamos nada más que el presidente Sánchez convoque elecciones", ha afirmado, antes de cuestionar cómo puede justificarse la continuidad de un Gobierno que, a su juicio, no cuenta con una mayoría parlamentaria suficiente para desarrollar su acción política.

En este contexto, también ha acusado al jefe del Ejecutivo de centrarse en su agenda internacional mientras evita afrontar los problemas internos. "El señor Sánchez debería dejar de esconderse en su agenda internacional porque los problemas los tiene aquí", ha señalado. Por otro lado, la dirigente independentista ha sostenido que la actual situación refleja un patrón recurrente en la política española. "El Gobierno de Pedro Sánchez entra porque el anterior era corrupto y parece que la historia de España consiste en que vayan entrando y saliendo gobiernos corruptos. Sea PP, sea PSOE", ha lamentado.

Relación rota con el PSOE y exigencia de explicaciones a Salvador Illa

Asimismo, ha defendido que Junts no debe asumir la responsabilidad sobre la estabilidad del Ejecutivo y ha recordado que su formación dio por "rota" hace meses la relación política con el PSOE pese al acuerdo de investidura alcanzado al inicio de la legislatura. Según ha explicado, los socialistas "desaprovecharon la oportunidad" de desarrollar una nueva relación con Cataluña al incumplir los compromisos pactados. "Nosotros no estamos aquí para sostener a nadie, para aguantar a nadie. Estamos aquí para hacer política y ayudar a los ciudadanos de Cataluña", ha subrayado.

Preguntada por una posible moción de censura impulsada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Nogueras ha insistido en que Junts no tiene capacidad para promoverla y ha rechazado asumir la responsabilidad sobre el futuro de la gobernabilidad española. "Nosotros no tenemos el botón ni de las elecciones ni tenemos el botón de la moción de censura", ha indicado. Por último, la portavoz de Junts también ha reclamado explicaciones al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, después de que hayan aparecido indicios relacionados con actuaciones de "guerra sucia" contra su formación durante el proceso electoral catalán. "Uno de los principales actores de todo esto que debería dar explicaciones es el presidente Illa", ha señalado, asegurando que los ciudadanos catalanes tienen derecho a conocer qué ocurrió.