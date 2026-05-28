Pedro Sánchez pedirá comparecer en el Congreso por las “investigaciones judiciales”

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado comparecer ante el Pleno del Congreso de los Diputados para informar sobre “la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales conocidas”, según fuentes de Moncloa.
La solicitud llega también después de que varios socios parlamentarios (entre ellos ERC, Compromís, BNG y Podemos) hubieran pedido la comparecencia del presidente por las nuevas informaciones relacionadas con investigaciones judiciales que afectan al entorno del Gobierno.
Además, la comparecencia incluirá un segundo bloque de información sobre las conclusiones del próximo Consejo Europeo, previsto para los días 18 y 19 de junio.
Según fuentes gubernamentales, la intervención de Sánchez en el Congreso se producirá previsiblemente después de esa fecha, por lo que no tendrá lugar hasta la segunda mitad de junio.
Esto implicaría que la comparecencia se celebrará tras la declaración del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez José Luis Calama, en el marco de las investigaciones mencionadas.
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