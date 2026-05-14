Koldo García se acoge a no declarar ante la Audiencia Nacional por los contratos de mascarillas

Koldo García durante su turno de última palabra en el juicio del Tribunal Supremo el pasado 6 de mayo.

Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, se acogió este jueves a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en relación con la investigación sobre los contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia en Baleares y Canarias.

La comparecencia se enmarca en una de las piezas derivadas del denominado “caso Koldo”, centrada en el presunto cobro de comisiones ilegales vinculadas a la compraventa de material sanitario durante la crisis del coronavirus.

La abogada de García, Leticia de la Hoz, justificó la decisión alegando que los hechos sobre los que iba a ser interrogado “ya fueron objeto de juicio en el Tribunal Supremo”, donde recientemente quedó visto para sentencia el procedimiento contra los supuestos cabecillas de la trama, entre ellos el propio Koldo García, el exministro Ábalos y el empresario Víctor de Aldama.

Según explicó la letrada, tanto la Fiscalía como las acusaciones ya incorporaron los contratos de Baleares y Canarias a sus conclusiones definitivas en el juicio celebrado en el alto tribunal. Además, recordó que durante ese proceso declararon como testigos la expresidenta balear Francina Armengol y el expresidente canario Ángel Víctor Torres.

“Entendemos que no se pueden juzgar dos veces los mismos hechos y ese es el motivo por el que no ha declarado Koldo”, afirmó De la Hoz ante los medios de comunicación. La defensa presentó además un recurso para solicitar el archivo de esta línea de investigación y la suspensión de la declaración.

La letrada aseguró también que, en caso de que los tribunales no estimen el recurso presentado, será el propio Koldo García quien solicite declarar voluntariamente más adelante. “Quiere hablar y está tranquilo”, afirmó.

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado la declaración tanto de García como de Víctor de Aldama tras un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil conocido el pasado mes de abril. En ese documento, los investigadores sostienen que los contratos sanitarios investigados formaban parte de las contraprestaciones que Aldama habría entregado presuntamente a Koldo García a cambio de facilitarle acceso al entonces ministro José Luis Ábalos.

Víctor de Aldama también estaba citado este jueves en la Audiencia Nacional, aunque su declaración fue aplazada hasta el próximo 21 de mayo.