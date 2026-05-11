El Supremo rechaza liberar a Koldo por el riesgo de fuga

El Tribunal Supremo (TS) rechazó la petición de libertad provisional realizada por la defensa de Koldo García el último día del juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, al entender que continúa el riesgo de fuga.

En un auto, los magistrados que juzgaron a Koldo, al exministro de Transportes José Luis Ábalos y al empresario Víctor de Aldama consideran que “no se advierte ninguna modificación en las circunstancias valoradas en su momento para acordar la medida cautelar que permitan amparar la pretensión deducida, particularmente, por la desaparición del riesgo de fuga”.

A ello añaden que, una vez concluido el juicio, que duró 14 sesiones y se escuchó a los acusados y comparecieron más de 70 testigos, el tribunal se encuentra en los “inicios de una deliberación, compleja, que exige un examen detallado de la causa”.

Fue la abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, la que reclamó el pasado 6 de mayo, en su informe final, tanto la absolución como la libertad del exasesor de Ábalos, argumentando que no existe riesgo de fuga después del juicio y que se da un “agravio comparativo” respecto a Aldama, que es el único de los tres acusados que está libre. “Koldo no decidía absolutamente nada, no solo en los contratos de mascarillas. Su papel era llevar la agenda del ministro y hacerle favores, ser su asesor personal”, aseguró la defensa de Koldo, que permanece en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre como Ábalos, ambos en la cárcel de Soto del Real (Madrid).

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares encabezadas por el PP se pronunciaron contra la petición de Koldo e hicieron hincapié en que el riesgo de fuga persiste, sobre todo cuando ya finalizó el juicio y, a su entender, se habrían afianzado los indicios existentes contra el exasesor de Ábalos.

Pide anular su declaración en la Audiencia Nacional

El exasesor ministerial Koldo García pidió al magistrado Ismael Moreno la suspensión de su declaración prevista para este jueves ante la Audiencia Nacional, en el marco de la pieza sobre mascarillas que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 2 y en la que García Izaguirre figura como investigado. Así lo recoge su defensa en un escrito presentado este lunes, en el que la abogada Leticia de la Hoz también solicita al magistrado el sobreseimiento libre y el archivo de la investigación al exasesor en esta causa.

La defensa sostiene que los hechos que ahora analiza la Audiencia respecto a los contratos de mascarillas adjudicados por los servicios de salud de Baleares y Canarias ya forman parte del procedimiento que se sigue en el Tribunal Supremo.