Lara Hernández dimite de todos sus cargos en Movimiento Sumar tras el archivo del expediente por acoso laboral

Lara Hernández, la hasta ahora coordinadora general de Movimiento Sumar en un acto público, en una imagen de archivo.

La hasta ahora coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha anunciado este miércoles su dimisión de todos sus cargos en la formación y su decisión de no concurrir a la próxima asamblea del partido, tras el archivo del expediente interno abierto por varias denuncias de acoso laboral.

Según ha explicado la propia dirigente, el comité antiacoso del partido ha decidido archivar el procedimiento al no contar con pruebas suficientes, después de que los denunciantes retiraran sus acusaciones o dejaran de participar en el proceso.

Pese a este desenlace, Hernández ha confirmado su salida de la dirección y su renuncia a continuar en la militancia activa dentro de la organización. “Mi alejamiento no tiene nada que ver con el cansancio ni con la frustración, es una manera de entender la política”, ha señalado, al tiempo que ha anunciado que retomará su actividad profesional como profesora de Filosofía en un instituto público.

La dirigente ha defendido su inocencia y ha asegurado haber sido objeto de una “campaña de desprestigio”, al tiempo que ha pedido “perdón con el corazón en la mano” a los votantes de la formación por la situación generada en el seno del partido.

El archivo del expediente se ha producido tras semanas de tensión interna en Movimiento Sumar, un contexto en el que se ha evidenciado la división entre distintos sectores de la organización. El procedimiento, que se inició a raíz de varias denuncias, había contribuido a intensificar el debate interno sobre el liderazgo del partido.

La única candidatura registrada hasta el momento para la próxima asamblea del 11 de julio es la encabezada por la portavoz parlamentaria Verónica Martínez Barbero y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, que representa a los sectores críticos con la actual dirección.

La dimisión de Hernández abre así una nueva etapa en Movimiento Sumar en plena reconfiguración de su liderazgo interno.