El PSOE rebaja el plan de Sumar y permite la compra de viviendas a fondos y empresas, aunque con matices

reunión inesperada
El Papa y Bad Bunny, ¿juntos en Madrid?
IMPUESTOS
El PSOE ha suavizado la propuesta de Sumar para prohibir la compra de viviendas por parte de empresas, fondos de inversión y personas jurídicas, apostando en su lugar por medidas fiscales como un impuesto a compradores extranjeros no residentes, gravámenes a viviendas vacías y elevar al 21% el IVA de los pisos turísticos.
La iniciativa defendida en el Congreso por el portavoz de vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez, planteaba prohibir la adquisición de viviendas por parte de fondos “buitre” y derogar las socimis, las sociedades de inversión inmobiliaria.
Ibáñez argumentó que la baja fiscalidad de estas sociedades les permite “evadir impuestos de manera legal” y alertó del crecimiento de este modelo en los últimos años.
Además, defendió que limitar la compra especulativa de vivienda ya se debate en otros países y recordó que incluso Donald Trump se ha mostrado favorable a este tipo de restricciones.
Frente a la prohibición planteada por Sumar, los socialistas registraron una enmienda para reformar la fiscalidad de las socimis, de forma que tributen al 25% salvo cuando sus beneficios procedan de alquileres asequibles.
La diputada socialista Irene Jódar defendió que la vivienda “no puede seguir siendo la oportunidad de negocio de unos pocos”.
Entre las medidas alternativas del PSOE destacan:
Vox también presentó una enmienda alternativa, defendiendo diferenciar la tributación según el uso social o especulativo de la vivienda. El PNV criticó que Sumar “meta en el mismo saco” a todas las personas jurídicas y rechazó identificar automáticamente a todas las empresas inmobiliarias con fondos especulativos.
Por su parte, Junts mostró un rechazo casi total a la propuesta, mientras que el PP acusó a Sumar de “victimizarse” pese a formar parte del Gobierno.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
reunión inesperada
El Papa y Bad Bunny, ¿juntos en Madrid?
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
La investigación a Zapatero empieza por denuncias de Francia y Suiza
Lo último
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que el PP dice que no y Jácome dice que sí?
DE UNA CADENA HOLANDESA
El Supremo confirma que El Rosco de Pasapalabra es una obra protegida: debe cesar su emisión