El PSOE rebaja el plan de Sumar y permite la compra de viviendas a fondos y empresas, aunque con matices

Imagen de una vivienda en venta en Ourense

El PSOE ha suavizado la propuesta de Sumar para prohibir la compra de viviendas por parte de empresas, fondos de inversión y personas jurídicas, apostando en su lugar por medidas fiscales como un impuesto a compradores extranjeros no residentes, gravámenes a viviendas vacías y elevar al 21% el IVA de los pisos turísticos.

Sumar proponía prohibir compras de fondos y eliminar las socimis

La iniciativa defendida en el Congreso por el portavoz de vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez, planteaba prohibir la adquisición de viviendas por parte de fondos “buitre” y derogar las socimis, las sociedades de inversión inmobiliaria.

Ibáñez argumentó que la baja fiscalidad de estas sociedades les permite “evadir impuestos de manera legal” y alertó del crecimiento de este modelo en los últimos años.

Además, defendió que limitar la compra especulativa de vivienda ya se debate en otros países y recordó que incluso Donald Trump se ha mostrado favorable a este tipo de restricciones.

El PSOE apuesta por cambios fiscales

Frente a la prohibición planteada por Sumar, los socialistas registraron una enmienda para reformar la fiscalidad de las socimis, de forma que tributen al 25% salvo cuando sus beneficios procedan de alquileres asequibles.

La diputada socialista Irene Jódar defendió que la vivienda “no puede seguir siendo la oportunidad de negocio de unos pocos”.

Entre las medidas alternativas del PSOE destacan:

Impulsar un impuesto a la compra de vivienda por extranjeros no residentes.

Gravar las viviendas vacías.

Subir al 21% el IVA de los pisos turísticos.

Vox, PNV, Junts y PP rechazan la propuesta original

Vox también presentó una enmienda alternativa, defendiendo diferenciar la tributación según el uso social o especulativo de la vivienda. El PNV criticó que Sumar “meta en el mismo saco” a todas las personas jurídicas y rechazó identificar automáticamente a todas las empresas inmobiliarias con fondos especulativos.

Por su parte, Junts mostró un rechazo casi total a la propuesta, mientras que el PP acusó a Sumar de “victimizarse” pese a formar parte del Gobierno.