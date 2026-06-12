El papa León XIV cierra su visita a España con un mensaje de apoyo a los migrantes ante 35.000 fieles en Tenerife

El papa León XIV puso fin a su visita de siete días a España con una intensa jornada en Tenerife marcada por su defensa de los migrantes, una misa multitudinaria y un emotivo mensaje a la sociedad canaria.

Tras pasar la noche en Gran Canaria, el pontífice se desplazó a Tenerife para visitar el centro de acogida de Las Raíces, donde saludó personalmente a numerosos migrantes residentes. Posteriormente, participó en un acto en la plaza del Cristo de La Laguna, donde defendió un mundo “sin murallas” y pidió a las mafias que ponen en riesgo la vida de los migrantes que abandonen el tráfico de personas.

Ante más de 2.000 asistentes, escuchó testimonios de migrantes y de organizaciones de acogida, insistiendo en la necesidad de proteger a los más vulnerables y combatir la explotación humana.

La última gran cita de su viaje fue una misa celebrada en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, que reunió a más de 35.000 fieles. Durante su homilía, llamó a abrir “un mar de amor” hacia los demás y reflexionó sobre el contraste entre el fenómeno migratorio y el turismo, reclamando una sociedad que valore a las personas por encima del beneficio económico.

Además, invitó a prestar especial atención a jóvenes, adolescentes, residentes y visitantes, en un mensaje centrado en la solidaridad y la convivencia. La jornada concluyó con su regreso a Roma, en un viaje que dejó una de las anécdotas del día al realizarse en el avión oficial utilizado por el rey para despedir al pontífice.

Usa el Falcon del rey para abandonar Canarias tras averías en su avión

El papa León XIV, y parte de la delegación eclesiástica, abandonó la isla de Tenerife en dirección a Roma con unas tres horas de retraso tras los problemas técnicos del avión de la compañía Iberia y a bordo del Falcon que fue ofrecido por el rey Felipe VI.

“Los pilotos del Ala 45, preparados ante cualquier eventualidad, se encargan de llevar al papa León XIV hasta Roma, tras sufrir su avión una incidencia”, ha añadido el Ministerio de Defensa en X.

El monarca, que viajó a la isla expresamente para asistir a la clausura del viaje papal a España, se quedará unas horas más en la isla a la espera de que llegue otro avión, precisaron fuentes de Zarzuela. El vuelo estuvo operado por los pilotos del Ala 45.

Felipe VI acompaño al papa hasta el avión cruzando toda la pista, junto a los ministros Ángel Víctor Torres y Elma Sáiz, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tras salir de un edificio anexo al aeropuerto donde estuvieron en torno a unos 90 minutos, desde que se detectó un problema técnico en el primer vuelo.

El resto de los pasajeros del primer vuelo, principalmente miembros de la delegación vaticana y periodistas, fueron desembarcados del primer avión y la compañía organizó otro vuelo, que partió desde Madrid, con el fin de que pudieran volar a Roma. Al no acompañar al pontífice, no se produjo la tradicional rueda de prensa en el avión.

El papa se marchó de Canarias “conmovido por el gran afecto y el gran corazón católico de España”, según comentó en el cierre de su homilía en el puerto de Santa Cruz, instando a “alzar la mirada” y agradeciendo a la sociedad canaria como ha dado una “primera acogida” a la población migrante tras un viaje “expuesto a peligros y violencias inenarrables”.