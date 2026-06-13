León XIV, a la tripulación del Falcon que lo trasladó a Roma: "Muchas gracias por habernos salvado"

El papa León XIV ha agradecido a la tripulación del Falcon del Ala 45 que lo trasladó a Roma después de los problemas técnicos y el retraso que sufrió el avión en el que estaba previsto que viajara. "Muchas gracias por habernos salvado”, fueron las palabras que el Pontífice dirigió a los miembros de la tripulación, según ha informado este sábado el Ejército del Aire y del Espacio.

Desde el cuerpo militar han interpretado este gesto como un reconocimiento a la profesionalidad, dedicación y vocación de servicio de quienes forman parte de esta unidad y trabajan diariamente por España.

El Papa, acompañado por parte de la delegación eclesiástica, aterrizó en Roma este viernes por la noche tras finalizar su viaje apostólico a España. El regreso se realizó a bordo de un avión Falcon cedido por el Rey Felipe VI.

Inicialmente estaba previsto que León XIV viajara en un avión de Iberia, pero la aeronave sufrió problemas técnicos que provocaron un retraso. Ante esta situación, el Papa tuvo que abandonar el avión y posteriormente el monarca español puso a su disposición el Falcon para completar el trayecto de vuelta. El resto de pasajeros del primer vuelo, entre ellos miembros de la delegación vaticana y periodistas, regresaron a Roma en otro avión facilitado por Iberia.

A su llegada a la capital italiana, León XIV trasladó también su agradecimiento por la “cálida acogida y la generosa hospitalidad” recibida durante su visita, en un mensaje dirigido al Rey Felipe VI y difundido por la Santa Sede. Además, aseguró sus oraciones por la paz y la unidad de España.