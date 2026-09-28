Los letrados del Congreso avalan abrir expediente a Ana Vázquez por el bote de gas pimienta

La diputada del PP, Ana Vázquez, tras ser expulsada por llevar un bote de gas pimienta durante una sesión de control al Gobierno.

Los letrados del Congreso han avalado la apertura de un expediente sancionador a la diputada del PP Ana Vázquez por exhibir un bote de gas pimienta durante la sesión de control al Gobierno del pasado miércoles. La decisión llega después de que la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, expulsara a la parlamentaria del hemiciclo al considerar que había mostrado un arma.

Vázquez exhibió el bote durante su intervención ante el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que cuestionaba la situación de seguridad en Ceuta. Armengol le pidió que abandonara el pleno y que depositara el objeto, al considerar que su exhibición vulneraba las normas del Congreso.

Los servicios jurídicos de la Cámara han respaldado ahora que se tramite el correspondiente expediente sancionador. Se trata de un procedimiento previo a la eventual imposición de una sanción y que permitirá analizar los hechos y las circunstancias en las que se produjo la exhibición del aerosol.

La polémica por el spray

El incidente se produjo el 23 de septiembre, durante una sesión de control marcada por el debate sobre la seguridad en Ceuta. Vázquez mostró el bote de gas pimienta mientras reclamaba al Gobierno medidas ante la situación de inseguridad que, según defendió, existe en la ciudad autónoma.

La presidenta del Congreso consideró que el objeto tenía la consideración de arma y aplicó el artículo 101 del Reglamento de la Cámara, que contempla la suspensión temporal de la condición de diputada en determinados supuestos, entre ellos portar armas dentro del recinto parlamentario.

Tras pedirle que abandonara la sesión, Vázquez salió del pleno. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, reconoció posteriormente el "error" de manipular el bote de gas pimienta durante la sesión.

El episodio provocó además molestias en otras zonas del Congreso, después de que el aerosol fuese utilizado y varios trabajadores y diputados se quejaran del olor, obligando a desalojar y acordonar la zona.

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¿Qué sanciones puede afrontar Ana Vázquez?

La apertura del expediente no implica que la diputada vaya a ser suspendida. El procedimiento deberá determinar qué sanción, en su caso, corresponde aplicar por los hechos.

Las consecuencias contempladas pueden ir desde un apercibimiento hasta la suspensión temporal de la condición de diputada, además de posibles sanciones económicas.

En caso de plantearse una suspensión por la vía prevista para la tenencia de armas dentro del recinto parlamentario, el procedimiento contempla la intervención de la Comisión del Estatuto de los Diputados y, posteriormente, del Pleno del Congreso, que tendría que resolver en sesión secreta.

Por tanto, el procedimiento se encuentra todavía en una fase inicial y no existe por el momento una sanción definitiva contra la diputada ourensana.

Con el aval de los letrados, la apertura formal del expediente deberá continuar su tramitación para determinar las posibles consecuencias disciplinarias para Vázquez.