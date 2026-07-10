Liberadas 26 mujeres explotadas sexualmente en una operación contra una red china que gestionaba once prostíbulos

Liberadas por la Policía Nacional 26 mujeres explodas sexualmente en condiciones de esclavitud por una red criminal china

La Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han liberado a 26 mujeres víctimas de explotación sexual y detenido a 16 personas en una operación desarrollada en varias provincias españolas que ha permitido clausurar once prostíbulos.

La organización captaba principalmente a mujeres de origen chino y latinoamericano mediante falsas ofertas de trabajo como masajistas o estilistas. Una vez en España, eran sometidas a un régimen de explotación en el que debían permanecer disponibles las 24 horas del día, sin posibilidad de rechazar clientes y, en algunos casos, obligadas a mantener relaciones sin preservativo.

Los arrestos se produjeron en Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Tarragona y Figueres, y entre los detenidos se encuentra la principal responsable de la red, que ha ingresado en prisión provisional.

La investigación comenzó tras detectarse en Zaragoza un inmueble donde varias mujeres chinas ejercían la prostitución después de haber sido captadas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. Muchas de ellas se encontraban en situación de vulnerabilidad económica o administrativa.

Según los investigadores, la organización facilitaba documentación falsa para introducir a las víctimas en España y les proporcionaba identidades de otras personas para eludir controles policiales. Además, las mujeres eran trasladadas constantemente entre los distintos locales para maximizar los beneficios del grupo.

Durante los registros, los agentes intervinieron 35.000 euros en efectivo, armas prohibidas tipo katana, sustancias estupefacientes, potenciadores sexuales, teléfonos móviles, pasaportes falsos y abundante documentación relacionada con la actividad delictiva.

La investigación también permitió detectar un entramado de blanqueo de capitales, por lo que la autoridad judicial ordenó el embargo de cinco inmuebles valorados en más de medio millón de euros, dos vehículos y ocho cuentas bancarias.

La operación se enmarca en el Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual y contó con la colaboración de la ONG Our Rescue.