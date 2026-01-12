Lista | Feijóo anuncia 15 medidas de choque en vivienda si llega al Gobierno: menos burocracia o bajada de IVA
CERCA DE 1M DE VIVIENDAS
Feijóo sitúa la vivienda como reto prioritario y presenta 15 medidas para impulsar la construcción, reducir burocracia y apoyar a jóvenes y familias.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha situado la vivienda como uno de los principales retos a afrontar si llega al Gobierno y ha anunciado una batería de 15 medidas de choque con el objetivo de cubrir el déficit de cerca de un millón de viviendas que, según el PP, necesitan actualmente los españoles. El dirigente popular ha definido el acceso a la vivienda como un “desafío prioritario” y ha defendido un cambio profundo en las políticas actuales para facilitar la construcción, reducir la burocracia y apoyar especialmente a jóvenes y familias.
Entre sus propuestas, Feijóo ha planteado vincular el modelo de financiación autonómica y local a la política de vivienda, de forma que las comunidades autónomas y los ayuntamientos que impulsen de manera efectiva la construcción de nuevas viviendas dispongan de mayores recursos económicos. “Hay que incentivar al máximo a todas las administraciones para que agilicen trámites, pongan suelo y ayuden a que haya las casas que los españoles necesitan”, ha afirmado, apostando por más financiación para las comunidades y mayor capacidad de gasto para los ayuntamientos que trabajen “realmente” en políticas de vivienda.
El presidente del PP considera urgente poner en marcha el Plan Integral de Vivienda que defiende su partido y ha subrayado que hablar de vivienda implica también políticas de juventud y familia, la recuperación de las clases medias y la creación de barrios seguros.
Las 15 medidas
Estas son las 15 medidas que propone Alberto Núñez Feijóo en materia de vivienda:
- Menos trabas y menos burocracia para la construcción de vivienda. Aplicar el silencio administrativo positivo de 90 días.
- Movilización ágil de todo el suelo disponible, con un 30 % de rebaja del precio de la media del mercado.
- Flexibilidad para las operaciones de regeneración urbana
- Plan Residencial Estratégico para reducir de 10 a 4 años el tiempo de construcción
- Colaboración público-privada
- Aprobación de una Ley de Suelo que dé seguridad real a los planes urbanísticos
- Más financiación para las comunidades autónomas que faciliten la construcción de vivienda en su ámbito territorial
- Habilitar el uso de remanentes de los ayuntamientos para política de vivienda
- Impulso a la Innovación para reducir tiempos ante la escasez de mano de obra
- Plan Formativo y de Empleo Específico
- Bajada del IVA del 10 al 4% a los jóvenes que compren vivienda nueva
- Bonificación en el IRPF a los jóvenes
- Hucha Hogar Joven
- Una ley contra la okupación para desalojar a los delincuentes en 48 horas y proteger la propiedad privada.
- Apoyo a las familias vulnerables y seguridad a los propietarios, no a quienes delinquen
