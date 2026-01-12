Lista | Feijóo anuncia 15 medidas de choque en vivienda si llega al Gobierno: menos burocracia o bajada de IVA

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante un acto tras el comité de dirección nacional del PP

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha situado la vivienda como uno de los principales retos a afrontar si llega al Gobierno y ha anunciado una batería de 15 medidas de choque con el objetivo de cubrir el déficit de cerca de un millón de viviendas que, según el PP, necesitan actualmente los españoles. El dirigente popular ha definido el acceso a la vivienda como un “desafío prioritario” y ha defendido un cambio profundo en las políticas actuales para facilitar la construcción, reducir la burocracia y apoyar especialmente a jóvenes y familias.

Entre sus propuestas, Feijóo ha planteado vincular el modelo de financiación autonómica y local a la política de vivienda, de forma que las comunidades autónomas y los ayuntamientos que impulsen de manera efectiva la construcción de nuevas viviendas dispongan de mayores recursos económicos. “Hay que incentivar al máximo a todas las administraciones para que agilicen trámites, pongan suelo y ayuden a que haya las casas que los españoles necesitan”, ha afirmado, apostando por más financiación para las comunidades y mayor capacidad de gasto para los ayuntamientos que trabajen “realmente” en políticas de vivienda.

El presidente del PP considera urgente poner en marcha el Plan Integral de Vivienda que defiende su partido y ha subrayado que hablar de vivienda implica también políticas de juventud y familia, la recuperación de las clases medias y la creación de barrios seguros.

Las 15 medidas

Estas son las 15 medidas que propone Alberto Núñez Feijóo en materia de vivienda: