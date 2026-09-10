Llega a El Hierro un cayuco con 152 migrantes a bordo y un fallecido
MIGRACIÓN
Salvamento Marítimo rescata un cayuco en El Hierro con 152 migrantes a bordo y un fallecido antes de trasladarlos al puerto de La Restinga
Salvamento Marítimo ha rescatado en aguas próximas a la isla de El Hierro un cayuco en el que viajaban 152 personas —130 hombres y 22 mujeres— y una persona fallecida. El aviso fue recibido en el Centro de Coordinación de Tenerife a las 19:20 horas del miércoles, situando la embarcación a 29 millas al suroeste de la costa insular.
En el operativo intervino el helicóptero Helimer 204 para la localización inicial y la Salvamar Navia, antes de que la Guardamar Urania efectuase el trasbordo final de los supervivientes. Los rescatados desembarcaron en el puerto de La Restinga sobre las 03:00 horas de la madrugada, donde recibieron asistencia inmediata por parte del dispositivo sanitario desplegado a pie de muelle.
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