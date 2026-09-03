Rescatan un cayuco con 44 migrantes y 5 muertos en Gran Canaria y se elevan a 83 los fallecidos

Un cayuco con 44 migrantes a bordo —todos varones de origen subsahariano— y cinco fallecidos fue rescatado en la tarde de este miércoles en aguas cercanas a la isla de Gran Canaria, según han informado fuentes del 112 Canarias y Salvamento Marítimo.

La embarcación fue localizada por un avión de Salvamento Marítimo a unas 65 millas al suroeste de la isla poco antes de las 19:00 horas. A su encuentro partió la Guardamar Urania, que acometió las labores de rescate y desembarcó a los supervivientes en el puerto de Arguineguín a las 04:15 horas de este jueves.

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Los cinco cadáveres localizados en el cayuco no pudieron ser recuperados debido a las duras condiciones del mar, con vientos de más de 20 nudos y olas de dos metros y medio, por lo que la estructura quedó a la deriva. Tres de las personas rescatadas tuvieron que ser evacuadas previamente en helicóptero en estado grave hacia el Hospital Doctor Negrín y el Hospital Insular, sin descartarse nuevas derivaciones tras la atención sanitaria dispensada a pie de muelle.

Por su parte, la ONG Caminando Fronteras ha elevado a 83 el total de personas fallecidas, entre ellas tres mujeres y un bebé. Su responsable, Helena Maleno, detalló a través de su cuenta de X que la barcaza había partido de Gambia hace 27 días. Esta versión coincide con los relatos de los propios supervivientes a los técnicos de Cruz Roja, a quienes confirmaron que se produjeron numerosos fallecimientos a bordo tras acumular muchos más días de navegación de los habituales en este tipo de travesía.