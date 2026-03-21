Llegan a España más de 200 militares evacuados de Irak por la guerra en Irán

El avión del Ejército del Aire que transportaba a 205 militares españoles evacuados de Irak ha aterrizado a las 6:25 horas de este sábado en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), procedente del aeródromo militar turco de Incirlik. Se trata del grueso del contingente de 300 efectivos que tuvo que ser retirado del país árabe debido a la escalada del conflicto entre Irán y la coalición internacional en Oriente Medio.

Los soldados, en su mayoría pertenecientes al Tercio “Gran Capitán” 1º de la Legión y al Ejército de Tierra, fueron recibidos a pie de pista por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante Teodoro López Calderón. Otros 21 miembros del contingente llegarán a Melilla desde Alemania en las próximas horas.

El operativo se ha llevado a cabo en coordinación con la OTAN y los aliados de la coalición internacional contra el yihadismo “Inherent Resolve”, así como con las autoridades iraquíes, para garantizar la seguridad de los militares ante la compleja situación de la zona. España también ha contribuido con aviones y apoyo logístico para trasladar parte de sus tropas a Turquía y otros países.

La ministra Robles destacó en redes sociales que la evacuación se realizó con éxito y expresó su agradecimiento a los 205 efectivos por su “defensa de la paz y la seguridad”, así como a la tripulación del A330 del Ejército del Aire que hizo posible el regreso seguro del contingente.

El resto de los militares españoles desplegados en Irak, incluyendo efectivos de la Fuerza de Guerra Naval Especial y otras unidades del Ejército, serán evacuados progresivamente en función de las oportunidades logísticas que permita la situación en la región. La retirada temporal no afecta al compromiso de España con la estabilidad de Irak ni con las misiones internacionales en la región.