Defensa reubica a militares españoles en Irak ante el aumento de la inseguridad

El Ministerio de Defensa ha decidido reubicar temporalmente a parte del contingente español desplegado en Irak debido al deterioro de la situación de seguridad en el país, agravada por la escalada del conflicto con Irán. La medida afecta al Grupo de Operaciones Especiales (SOTG), integrado en la coalición internacional que combate el terrorismo yihadista en la región.

Según ha informado el departamento que dirige Margarita Robles, los militares españoles ya se encuentran en lugares seguros, donde permanecerán a la espera de la evolución de la situación. El redespliegue se ha realizado en estrecha coordinación con las autoridades iraquíes y con el apoyo de la coalición internacional.

Defensa explica que la decisión responde tanto al aumento de incidentes armados en territorio iraquí como a la imposibilidad de continuar desarrollando los cometidos asignados en la base donde operaban. En los últimos días se han registrado ataques con drones y otros episodios de violencia vinculados a la escalada regional.

España participa actualmente en dos misiones internacionales en Irak: la NATO Mission Iraq y la operación Operation Inherent Resolve, impulsada por una coalición de unos 60 países para combatir al Islamic State. Entre ambas misiones, el despliegue español en el país ronda los 275 militares.

Desde el Ministerio subrayan que el compromiso de España con la coalición internacional y con la estabilidad de Irak permanece inalterable, aunque reconocen que la “volatilidad y fragilidad” de la situación en la zona obliga a adoptar medidas para garantizar la seguridad de las fuerzas desplegadas.