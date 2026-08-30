Llegan a Formentera 27 personas a bordo de dos pateras
MIGRANTES
Más de una veintena de migrantes llegaron a las costas españolas a bordo de dos embarcaciones. En Murcia fue interceptada una embarcación dedicada al tráfico ilegal de personas
Los migrantes continúan llegando a España a través de embarcaciones. Este domingo, 30 de agosto, dos embarcaciones fueron interceptadas cerca de Formentera, en total son 27 las personas que viajaban en las embarcaciones.
La primera de ellas con 15 personas de origen magrebí fue interceptada a cerca del mediodía en s´Estufador. Más tarde, a las 13.00 horas se ha interceptado a 12 personas, también de origen magrebí, en la zona del torrente de s`Algar.
Estas llegadas se suman al rescate de otros 17 migrantes este sábado en la pitiusa del sur.
Siete detenidos en Murcia
La Guardia Civil de la Región de Murcia detectó este domingo, 30 de agosto, una embarcación dedicada al tráfico irregular de personas en el entorno de Cabo Cope, en el municipio de Águilas, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno.
Se ha monitorizado su trayectoria y se ha desplegado un dispositivo para localizar a sus ocupantes. En el operativo fueron interceptadas siete personas, prácticamente la totalidad de las que viajaban en la embarcación, aunque se mantiene el dispositivo de búsqueda.
Una vez finalizadas las actuaciones previas, serán puestas a disposición de la Policía Nacional y se iniciarán los correspondientes procedimientos de expulsión.
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