Un cayuco localizado a la deriva durante la madrugada de este viernes a más de 70 kilómetros de El Hierro está siendo remolcado hacia la isla con entre ocho y diez cadáveres a bordo. El dispositivo de rescate permitió auxiliar a 84 inmigrantes, mientras que otros seis, en estado grave, fueron evacuados en helicóptero para recibir atención sanitaria urgente.

Esto no hace más que aumentar la tensión y crisis migratoria en la localidad insular donde se ha registrado la entrada de más de 10.000 personas migrantes durante el último mes y con el tema de la inmigración como uno de los protagonistas de la campaña electoral. Una situación que llevó al gobierno de Canarias a activar el nivel 2 de emergencia del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Canarias (PLATECA) .

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Un rescate complicado por el estado del mar

La embarcación con más de 80 inmigrantes fue localizada sobre las 6:24 horas por un velero que navegaba por la zona. El operativo, en el que participaron Salvamento Marítimo y la Guardia Civil, se desarrolló en condiciones complicadas, con olas de hasta dos metros de altura.

El helicóptero Helimer 204 evacuó a seis inmigrantes en estado grave, cinco hombres y una mujer, que fueron trasladadas al aeropuerto de El Hierro para recibir asistencia médica. Durante las maniobras, un agente de la Guardia Civil sufrió una caída y también tuvo que ser evacuado.

Por su parte, la Salvamar Navia rescató a 84 inmigrantes, entre ellos tres mujeres y un menor, que fueron desembarcados en el puerto de La Restinga.

Una persona permanece con vida en el cayuco

La patrullera Río Tajo de la Guardia Civil está remolcando la embarcación hacia uno de los dos puertos de El Hierro, donde se prevé que llegue a última hora de la tarde. En su interior permanecen entre ocho y diez cadáveres.

Además, una persona que continúa con vida decidió permanecer a bordo durante el remolque, según las fuentes de Salvamento Marítimo. En el dispositivo también participaron la Salvamar Mizar y la patrullera Río Guadiato de la Guardia Civil.

Apoyo psicológico para los equipos de rescate

La dureza de la emergencia ha llevado a Salvamento Marítimo a activar un servicio especializado de apoyo psicológico para sus trabajadores. La medida llega después del fuerte impacto emocional provocado por las imágenes del rescate, que el ministro Ángel Víctor Torres calificó de macabras.

En las próximas 24 o 48 horas, un psicólogo se desplazará a El Hierro para ofrecer atención y acompañamiento a los profesionales que lo necesiten, tanto de forma individual como en sesiones grupales.