Localizado el último de los tres españoles desaparecidos en Nepal

Edificios destruidos a lo largo del río Trishuli tras una gran inundación en Nuwakot, Nepal.

El Gobierno de Nepal ha localizado ya al último de los tres españoles que tenía por desaparecidos tras la devastadora riada del pasado miércoles en el municipio de Rasuwa, en la frontera con Tíbet.

La Junta de Turismo nepalí, en su última actualización de este domingo por la tarde, incluye a los tres españoles en una lista de "localizados y en contacto" junto a un ciudadano belga y otro estadounidense.

De momento, un total de 591 extranjeros siguen sin localizar dentro de los casi 3.000 desaparecidos por la tragedia, que deja hasta ahora un total aproximado de 750 muertos (734 en Nepal, 16 en Tíbet) y enormes daños materiales.

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Más de 700 muertos

El balance de la catástrofe continúa creciendo. Nepal eleva ya a aproximadamente 750 los fallecidos y a 2.426 las personas desaparecidas tras la riada que arrasó varias zonas del país.

A estas cifras se suman las registradas en el Tíbet chino, donde se contabilizan otros siete muertos y cientos de desaparecidos. Los recuentos de ambos territorios elevan así el balance conjunto a 633 fallecidos y casi 3.000 personas sin localizar.

La tragedia afecta especialmente a los distritos nepalíes de Rasuwa, Nuwakot, Dhading y Gorkha, donde todavía permanecen numerosos tramos de carretera cortados.

Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate, la autopista que conecta Katmandú con Mugling ha reabierto completamente, una vía estratégica para recuperar las comunicaciones y facilitar el traslado de supervivientes y fallecidos.

Riesgo de una nueva riada

La situación sigue siendo especialmente delicada en el valle de Bhote Koshi, donde la formación de un lago por la acumulación de escombros ha elevado el riesgo de una nueva crecida. China y Nepal mantienen la vigilancia sobre la zona y han desplegado efectivos para continuar con los rescates.

Nepal ha solicitado además ayuda internacional para recuperar las comunicaciones terrestres, con la petición de 42 puentes portátiles a India y China para sustituir las infraestructuras destruidas por las aguas.