RESCATES ENTRE ESCOMBROS
Dos de los tres españoles son localizados con vida tras las riadas de Nepal
RESCATES ENTRE ESCOMBROS
La situación de los españoles afectados por las devastadoras riadas en Nepal mejora ligeramente. La Junta de Turismo de Nepal (NTB) ha elevado este sábado a dos los ciudadanos españoles localizados, de los tres que permanecían desaparecidos tras la catástrofe del miércoles.
El organismo ha incluido a los dos españoles en el apartado de personas localizadas y en comunicación con las autoridades, aunque precisa que todavía no han sido rescatados. Un tercer ciudadano español continúa en paradero desconocido.
La actualización de la NTB, publicada a las 13:30 horas locales, señala que 184 turistas extranjeros han sido rescatados con vida, mientras que otros 420 permanecen incomunicados. Las autoridades mantienen la coordinación con las distintas misiones diplomáticas para localizar a los ciudadanos extranjeros que todavía no han podido ser contactados.
El balance de la catástrofe continúa creciendo. Nepal eleva ya a 626 los fallecidos y a 2.426 las personas desaparecidas tras la riada que arrasó varias zonas del país.
A estas cifras se suman las registradas en el Tíbet chino, donde se contabilizan otros siete muertos y cientos de desaparecidos. Los recuentos de ambos territorios elevan así el balance conjunto a 633 fallecidos y casi 3.000 personas sin localizar.
La tragedia afecta especialmente a los distritos nepalíes de Rasuwa, Nuwakot, Dhading y Gorkha, donde todavía permanecen numerosos tramos de carretera cortados.
Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate, la autopista que conecta Katmandú con Mugling ha reabierto completamente, una vía estratégica para recuperar las comunicaciones y facilitar el traslado de supervivientes y fallecidos.
La situación sigue siendo especialmente delicada en el valle de Bhote Koshi, donde la formación de un lago por la acumulación de escombros ha elevado el riesgo de una nueva crecida. China y Nepal mantienen la vigilancia sobre la zona y han desplegado efectivos para continuar con los rescates.
Nepal ha solicitado además ayuda internacional para recuperar las comunicaciones terrestres, con la petición de 42 puentes portátiles a India y China para sustituir las infraestructuras destruidas por las aguas.
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