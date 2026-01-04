Localizan el cuerpo de Fernando Martín, entrenador del Valencia Femenino B, en el naufragio de Indonesia

Las autoridades de Indonesia han localizado este domingo el cuerpo de Fernando Martín, entrenador del Valencia Femenino B, desaparecido en el naufragio de una embarcación el pasado 26 de diciembre, según han confirmado fuentes familiares.

Fernando, de 44 años, fue hallado en la misma zona donde el pasado 29 de diciembre se localizó el cuerpo de la menor de 12 años, hija de Andrea Ortuño, esposa de Martín. Tras este hallazgo, las autoridades han decidido ampliar tres días más la búsqueda de los otros dos niños desaparecidos en el accidente.

La tragedia comenzó cuando el barco KM Putri Sakinah se hundió en el Parque Nacional de Komodo. Andrea Ortuño y una de sus hijas fueron rescatadas con vida y ya se encuentran en España. Con el hallazgo de Fernando, quedan pendientes por localizar los cuerpos de dos menores, un hijo de Andrea y otro de Fernando.

Según el coordinador del operativo de rescate, Fathur Rahman, el cuerpo de Fernando fue encontrado a las 08:47 horas (hora local) por el equipo SAR (Search and Rescue), mientras continuaban las labores en la zona del naufragio.

El suceso ha conmocionado a la familia valenciana y a la comunidad deportiva, mientras los equipos de rescate mantienen los esfuerzos para localizar a los niños que aún permanecen desaparecidos.

Esta tragedia subraya la dificultad de las operaciones de rescate en las aguas del Parque Nacional de Komodo, donde fuertes corrientes y condiciones meteorológicas adversas han complicado la búsqueda.