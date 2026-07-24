Madrid y Ávila rodeados de incendios forestales en emergencia de interés nacional, en fotos

Los evacuaciones por los incendios forestales siguen en Madrid y Ávila al tiempo que el incendio de La Mierla está estabilizado.

El Gobierno declaró la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y Ávila como consecuencia de la evolución de los incendios forestales que afectan a los términos municipales de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Comunidad de Madrid) y Burgohondo (Ávila).

Una situación que ha provocado más de 10.000 evacuados y que desde el ejecutivo se tome el mando en esta lucha contra las llamas que afectan a varios municipios de Madrid y Ávila, en uno de los veranos con más incendios de los últimos años llegando a cuadriplicar la superfice calcinada de 2025.

La lucha contra las llamas continúa en un verano marcado por los incendios forestales.