Directo | As catro galardoadas recollen as Medallas de Galicia nun acto con máis de medio milleiro de asistentes
DÍA DE GALICIA
A Cidade da Cultura de Santiago é, un ano máis, o escenario do multitudinario acto institucional na véspera do Día de Galicia. Segue aquí, en directo, a entrega da máxima distinción que concede a Xunta.
Las galardonadas
Medallas de Galicia a gallegas en el exterior
Carla Angola (Periodista):
- Provincia: Ourense
- Detalle: Sus raíces familiares maternas proceden de la provincia de Ourense, punto de partida de una gran parte de la comunidad gallega que se estableció en Caracas durante el siglo XX.
Beatriz Gil (Fiscala en Suiza):
- Provincia: Arbo.
- Detalle: Su rama familiar tiene origen en Pontevedra.
Claudia Álvarez (Mar del Plata, Argentina):
- Provincia: Pontevedra
- Detalle: Vinculada familiarmente a la provincia de Pontevedra, territorio desde el que se nutrieron ampliamente los centros gallegos del litoral argentino como el de Mar del Plata.
Camila Fernández (Odontóloga en Brasil):
- Provincia: Ourense / Pontevedra
- Detalle: Sus antepasados provienen del sur gallego (interior de Ourense y sur de Pontevedra), los dos focos emigratorios más importantes que nutrieron la colectividad gallega en ciudades brasileñas como Salvador de Bahía, São Paulo y Río de Janeiro.
A Cidade da Cultura acolle este venres, na véspera do 25 de xullo, a entrega das Medallas de Ouro de Galicia, a máxima distinción que concede a Xunta, que nesta edición rende homenaxe á colectividade galega no exterior. En concreto, reciben a distinción a empresaria e vicecónsul honoraria de España en Mar del Plata, Claudia Álvarez; a fiscal en Suíza, Beatriz Gil; a xornalista Carla Angola; e a odontóloga en Brasil Camila Fernández.
Os seus nomes dáos a coñecer o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tras o Consello da Xunta celebrado este luns. Na súa comparecencia destaca ás premiadas como exemplo do "compromiso" coa súa terra de orixe, ao tempo que contribúen a facer medrar os países nos que desenvolven a súa traxectoria, unhas cualidades que fai extensivas ao conxunto da colectividade galega no exterior.
Rueda explica que, nesta ocasión, búscase recoñecer non só aos galegos que hai décadas tiveron que emigrar, senón tamén aos seus descendentes, que son "un exemplo de integración e compromiso" e que, co seu talento e traballo, continúan engrandecendo os territorios aos que chegaron as súas familias sen esquecer as súas raíces.
Segundo fontes da Xunta consultadas, as catro mulleres galardoadas recollen persoalmente a distinción. Fano no acto institucional máis multitudinario dos que se celebran en Galicia ao longo do ano. De feito, está prevista a asistencia de máis de medio milleiro de persoas, entre elas representantes e colectivos vinculados á emigración. O acto conta tamén coa actuación dunha artista galega con raíces na emigración americana, co obxectivo de dar visibilidade ao retorno.
Catro mulleres premiadas
Unha das Medallas de Galicia recae en Claudia Álvarez, empresaria arxentina de orixe galega e presidenta do grupo Álvarez Argüelles Hoteles. Trátase dun negocio familiar que, segundo destaca Rueda, comeza en Mar del Plata e conta hoxe con establecementos en distintos puntos de América. Ademais, mantén un forte vínculo con Galicia a través do seu labor como vicecónsul honoraria de España en Mar del Plata.
Outra das galardoadas é Beatriz Gil, fiscal xefa de Menores no cantón suízo de Argovia, que mantén unha estreita colaboración co asociacionismo galego en Zúric participando en actividades sociais e culturais.
A terceira Medalla de Galicia distingue a Carla Angola, filla dunha ourensá exiliada tras a Guerra Civil española e considerada por Rueda "unha das xornalistas máis influentes de Venezuela". Tras 18 anos de carreira en Globovisión, onde se consolida como presentadora e analista política, trasládase a Miami, desde onde dirixe a súa propia plataforma de comunicación dixital, con millóns de seguidores nas redes sociais.
Por último, o Consello da Xunta autoriza tamén a concesión da Medalla de Galicia á odontóloga Camila Fernández, unha das profesionais máis destacadas do seu ámbito en Brasil. Rueda pon en valor tanto a súa traxectoria académica e científica como a súa vinculación con Galicia, xa que exerce como presidenta da Asociación de Empresarios Galegos en Río de Janeiro.
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