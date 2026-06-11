Mañueco jura su cargo como presidente de Castilla y León con la voluntad de "ser mejor"

El popular Alfonso Fernández Mañueco ha jurado su cargo este jueves como presidente de la Junta de Castilla y León en la XII Legislatura con el propósito de "ilusionar" a la Comunidad Autónoma y alentado por las palabras del filósofo y ensayista vallisoletano Julián Marías cuando hablaba de "la voluntad de ser mejor".

"Una voluntad de perfección que nos impulse no tanto a ser mejor que los demás, sino a ser lo mejor posible", ha añadido Fernández Mañueco, que ha recordado que mejorar es una tarea diaria para la que ha convocado a todos desde la premisa de que Castilla y León no es obra o patrimonio de nadie y sí de toda su sociedad, por lo que ha llamado a una participación activa de todas las fuerzas políticas y de todos los ciudadanos.

Este es el principal mensaje que ha trasladado Fernández Mañueco en el que ha sido su tercer discurso de toma de posesión como presidente de la Junta, al que ha llevado una cruz que recibió como regalo por parte de las madres carmelitas del Convento de la Encarnación de Ávila donde, según ha rememorado, estuvo Santa Teresa.

Precisamente, Fernández Mañueco ha recordado unas palabras de la santa abulense para afirmar que para acertar es menester andar con gran determinación y no parar aunque vengan sequedades, trabajos y tentaciones "porque todo se pasa".

Alfonso Fernández Mañueco ha hecho también una breve referencia a la presencia del Papa Benedicto XVI en España y su mensaje de colaboración, diálogo y concordia social desde la pretensión de "servir al bien común y recordar aquello que hace verdaderamente humana la convivencia".

"Desde esa vocación humanista sitúo a las personas como objetivo de todos mis actos como presidente, a cada una de ellas", ha aseverado el presidente de la Junta que en otra parte de su discurso ha recordado a Stuart Mill, filósofo, político y economista británico, cuando defendió que el valor real de un territorio es el valor de los individuos que lo componen.

A preguntas de los periodistas momentos antes de comenzar la sesión, Fernández Mañueco ha asegurado sentir "mucha emoción" con su toma de posesión como jefe del Ejecutivo de Castilla y León. "Lo hago por tercera vez, algo que no priva ni un ápice de emoción e intensidad a un día enormemente feliz para mí", ha asegurado después en su discurso, que ha concluido con un nuevo llamamiento a trabajar por el futuro común.

"Juntos podemos conseguirlo", ha aseverado el presidente, que en otra parte de su discurso ha reivindicado a Castilla y León como "una tierra por la que merece la pena luchar y arriesgarse" con el compromiso de atender las aspiraciones y problemas de todos, entre los que ha mencionado a cada una de las personas que viven o vienen a la comunidad para construir en ella su proyecto de vida.

Afirma que cumplirá "puntualmente" el programa de gobierno con Vox

El presidente de la Junta de Castilla y León ha explicado que afronta su nueva tarea de gobierno "con satisfacción, ilusión y responsabilidad" y ha asegurado que asume "plenamente" la exigencia de los ciudadanos de encontrar en el Ejecutivo respuestas eficaces a sus problemas, con el compromiso de "cumplir puntualmente" el programa de gobierno fruto del pacto suscrito el pasado 3 de junio con Vox, que cuenta con gran respaldo parlamentario.

Precisamente, Fernández Mañueco ha tenido unas breves palabras para Vox y para el que será el próximo vicepresidente primero, Carlos Pollán, a quien ha agradecido su compromiso "en la apasionante tarea" que tienen por delante los próximos cuatro años.

En su alocución ha vuelto a defender también una forma de hacer política que no genere ruido ni confrontación estéril y ha apostado por la que cumple su deber y convierte la gestión en hechos y la palabra en compromisos reales. "La que oye, actúa y une. La que cunde", ha ahondado desde la premisa también de que una política que no ilusione "no sirve de nada".

Asimismo, ha asegurado que las personas serán el objetivo de todos sus actos de gobierno y ha mencionado entre sus prioridades a los jóvenes que buscan formación, empleo y vivienda; a los mayores, a los emprendedores, autónomos, agricultores y ganaderos y a los trabajadores y servidores públicos. En este contexto, ha reivindicado una acción política centrada en resolver problemas concretos y mejorar la vida de los ciudadanos mediante servicios y medidas útiles para el conjunto del territorio.

Fernández Mañueco ha expresado un agradecimiento "muy especial y muy profundo" a su mujer y a sus hijas, presentes en la toma de posesión, junto a sus suegros, su hermana y algunos sobrinos, y ha suplicado "un poco más de paciencia" tras los muchos momentos de intimidad familiar robados por la política.

Asimismo, ha tenido palabras de agradecimiento a sus amigos por su mano tendida y ha reconocido también la labor de su partido con una referencia expresa a Mariano Rajoy, Juan José Lucas y Juan Vicente Herrera, a quienes se ha referido como sus auténticos referentes.

Del expresidente del Gobierno ha afirmado en concreto que es para él "un gran ejemplo de inteligencia política, de sabiduría y de buen hacer en momentos especialmente difíciles para España", mientras que se ha referido a sus dos antecesores en la Junta como sus maestros. "Son siempre valiosas vuestras enseñanzas de cercanía a la gente y a las tierras de Castilla y León", ha reconocido el salmantino.

Precisamente, Fernández Mañueco ha estado arropado este día por sus dos antecesores en el cargo, Juan Vicente Herrera y Juan José Lucas, y por cinco presidentes de comunidades limítrofes: Alfonso Rueda (Galicia), Adrián Barbón (Asturias), María José Sáenz de Buruaga (Cantabria), Jorge Azcón (Aragón) y María Guardiola (Extremadura).

El también presidente autonómico del PP ha estado acompañado en esta toma de posesión por el expresidente Mariano Rajoy; por la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra; por la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y por la exministra Fátima Báñez, además de la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, y el senador autonómico Javier Maroto.

Por parte del Ejecutivo central han estado presentes el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, y el secretario general de Cooperación Territorial, Agustín Torres.

A la toma de posesión han asistido también Carlos Sánchez-Reyes y José Manuel Fernández Santiago, ambos expresidentes de las Cortes; el fiscal jefe del TSJCyL, Santiago Mena; los alcaldes de las nueve capitales de provincia de la Comunidad, los presidentes de las diputaciones provinciales; Mariano Arriola en representación del Ejército de Tierra, y el jefe superior de la Policía Nacional, Jesús del Amo.

También ha estado representada la sociedad de Castilla y León a través de los representantes de las organizaciones profesionales agrarias y el secretario autonómico de UGT, Óscar Lobo.