Mapa | Consulta los accidentes ferroviarios más graves de España desde el 1970 hasta hoy
TRAGEDIAS FERROVIARIAS
El choque de trenes en Urda (Toledo) de este miércoles se suma a los siniestros más graves de la historia reciente del país
El accidente ferroviario registrado este miércoles en Urda (Toledo), que deja decenas de víctimas mortales, se encuentra entre los más graves de España en los últimos años.
El mapa permite localizar los principales accidentes ferroviarios ocurridos en España en los últimos años y consultar la dimensión de unos siniestros que han marcado la historia reciente del transporte ferroviario.
Consulta dónde fueron los principales accidentes ferroviarios
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