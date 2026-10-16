Los maquinistas convocan huelga en Renfe para el 29 de octubre

El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) ha convocado una jornada de huelga de 24 horas para el próximo 29 de octubre en todas las empresas del grupo Renfe, tras no alcanzar un acuerdo en las negociaciones y constatar un "bloqueo administrativo" de los pactos firmados con anterioridad.

La organización sindical explica en un comunicado que el paro, que transcurrirá desde las 00:01 hasta las 23:59 horas, responde a la paralización de los avances pactados en materia de seguridad ferroviaria, protocolos ante emergencias meteorológicas, contratación de nuevos maquinistas, atención en arrollamientos y fiabilidad del material rodante.

Desde Semaf aseguran que presentaron propuestas para cada mesa de negociación, pero denuncian que tanto el Ministerio de Transportes como Renfe, Adif y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) se escudan en la lentitud burocrática de coordinar a varios organismos.

La organización reclama implantar protocolos reales y vinculantes ante alertas meteorológicas y una normativa que coordine las comunicaciones en situaciones de riesgo. Asimismo, busca establecer la "cultura justa" en las cabinas y abrir un canal directo entre los sindicatos, la AESF y la Inspección de Trabajo para vigilar la seguridad y las condiciones laborales.

Por último, el colectivo de maquinistas exige soluciones técnicas a los problemas del material rodante, la aplicación de las interrupciones en los tiempos de conducción y el desbloqueo de los coeficientes reductores de la edad de jubilación. Además, demanda aplicar el acuerdo del 7 de mayo para las nuevas promociones y cumplir íntegramente el protocolo de 1990 sobre atención tras un arrollamiento en la vía.