Novedades de Renfe para Ourense en octubre: más plazas y cambios desde el día 15

Los viajeros que se desplazan habitualmente en tren entre Ourense, Santiago y A Coruña dispondrán de más plazas a partir del próximo 15 de octubre. Renfe pondrá en marcha ese día su denominado Plan Galicia, que incluye un refuerzo específico de la oferta Avant en este corredor.

Según la compañía ferroviaria, la capacidad crecerá un 6% mediante el aprovechamiento de plazas disponibles en varios trenes de Alta Velocidad que ya circulan por Galicia.

Más plazas Avant desde Ourense

La principal novedad para los usuarios de Ourense será que determinadas plazas de trenes AVE podrán comercializarse también para realizar desplazamientos internos entre Ourense, Santiago y A Coruña.

De esta forma, Renfe aprovechará trenes que ya realizan estos recorridos para aumentar la oferta disponible para los viajeros recurrentes, sin necesidad de que todas las mejoras impliquen la puesta en circulación de nuevos trenes completos.

El plan contempla la incorporación de tres nuevas relaciones a este sistema y permitirá aumentar la capacidad tanto en horarios de mañana como de tarde.

5.400 plazas adicionales cada semana

Renfe cifra en unas 5.400 plazas semanales adicionales el incremento de capacidad que supondrá esta medida para los viajeros recurrentes. El objetivo es facilitar los desplazamientos habituales por motivos laborales, académicos o personales entre las principales ciudades conectadas por este corredor ferroviario.

La medida desarrolla una mejora que Renfe ya había adelantado meses atrás, cuando anunció su intención de aumentar aproximadamente un 6% la oferta disponible en el eje Ourense-Santiago-A Coruña mediante el uso de plazas libres en servicios de Alta Velocidad.

Los cambios comenzarán el 15 de octubre

El refuerzo entrará en vigor el jueves 15 de octubre, fecha en la que comenzará a aplicarse el Plan Galicia.

La compañía distingue estas mejoras de las previstas para el corredor Vigo-Santiago-A Coruña, donde también se introducirán cambios de capacidad y servicios. En el caso de Ourense, la novedad se concentra específicamente en el aumento de plazas Avant y en el aprovechamiento de trenes de Alta Velocidad ya existentes.

Los viajeros podrán así disponer de más opciones para desplazarse hacia Santiago y A Coruña en las franjas de mayor demanda, en un corredor especialmente utilizado de forma cotidiana.