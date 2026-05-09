María Ariza Irigoyen, descanse en paz la mujer que nos enseñó a todos a morir con dignidad

Hay encuentros que parecen azarosos pero terminan siendo destinos. Conocí a María una tarde cualquiera, sin saber que la vida me estaba sentando frente a una mujer que redefiniría para mí el concepto de entereza. Aquel primer encuentro fue el inicio de una relación marcada por la verdad y por ese carácter suyo, tan propio de su Navarra natal: firme como el Pirineo, pero con un fondo de nobleza que solo se descubre cuando se gana su confianza.

María era una mujer de orden y de principios innegociables. Tenía un sentido de la estética y de la armonía que aplicaba a cada rincón de su vida, y esa misma disciplina fue la que empleó para tomar la decisión más valiente de todas: la de ser dueña absoluta de su propio final. En un mundo que a menudo se empeña en medicalizar la existencia hasta el último aliento, María se alzó con una soberanía admirable. No quiso que su cuerpo fuera un campo de batalla para pruebas invasivas, ni permitió que su paz fuera turbada por el estrépito de los rayos X o la frialdad de tratamientos químicos que solo prometían prolongar lo inevitable a costa de su dignidad.

Su decisión no fue una rendición, fue un acto de libertad. María eligió morir de forma natural, en la calidez de su hogar, defendiendo la integridad de su cuerpo y de su alma. Nos dio a todos una lección magistral de realismo frente al atormentamiento; nos enseñó que hay más luz en una habitación serena, aceptando el destino con una manzanilla entre las manos, que en la tecnología más avanzada que intenta negar nuestra finitud.

Para quienes a veces olvidan lo que significa la palabra Gracia, María fue la respuesta. Su fe no era de artificios, sino una fe profunda que sabía admitir el orden de la creación. Miró a la muerte cara a cara, sin el velo del miedo, entendiendo que aceptar el final es el último gran acto de humildad de un ser humano ante Dios. Fue una lección silenciosa para aquellos que se resisten a soltar el control y no permiten que la gracia actúe en el tránsito final.

Cuidarla estos últimos meses ha sido asistir a un rito de serenidad. Verla dormirse con la conciencia tranquila de quien tiene los deberes hechos me confirmó que María entendía el arte de morir tanto como el de vivir. Se ha ido una mujer de carácter, una mujer de fondo, una mujer que supo marcharse porque siempre supo quién era.

Hoy, el silencio en su habitación no es un vacío, es el eco de una vida vivida con orden, concierto y una valentía que ya es eterna. Buen viaje, María. Gracias por permitirme ser el testigo de tu última y más brillante lección.

Quiero expresar desde estas líneas mi más sentido pésame a su hermano Julio y a todos sus familiares y amigos.

Comparto vuestro dolor y me uno a vosotros en el recuerdo de una mujer inolvidable.