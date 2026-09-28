Maricarmen podrá volver a casa tras alcanzar un acuerdo con Urbagestión

Maricarmen Abascal, de 87 años, podrá regresar a la vivienda de la calle Alcalde Sáinz de Baranda de Madrid de la que fue desahuciada el pasado miércoles, después de que sus representantes y la empresa propietaria, Urbagestión, alcanzasen este lunes un acuerdo.

El pacto se produjo tras más de cuatro horas de reunión en la sede de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid, que ejerció como mediadora entre ambas partes. No obstante, los términos del acuerdo todavía no han trascendido y Maricarmen debe dar su visto bueno para que se haga efectivo.

La reunión tenía como objetivo encontrar una fórmula que permitiera a la mujer volver al piso en el que había vivido durante siete décadas. Su abogada, Beatriz Duro, había señalado antes del encuentro que estaban dispuestos a negociar las condiciones económicas si eso facilitaba su regreso.

El encuentro se produjo después de que el Ayuntamiento de Madrid descartase la primera propuesta de Urbagestión para incorporar la vivienda al programa municipal ReViVa, al considerar que no cumplía los requisitos establecidos. El Consistorio ofreció entonces la mediación de la EMVS para buscar otra vía.

El Sindicato de Inquilinas también participó en la reunión. Su portavoz, Carolina Vilariño, ha avanzado que la acampada instalada en la Puerta del Sol continuará pese al acuerdo, al considerar que sus reivindicaciones sobre vivienda van más allá del caso de Maricarmen.