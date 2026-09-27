Galería | Cien tiendas de campaña toman la Puerta del Sol de Madrid exigiendo el "decreto Maricarmen"

Un centenar de tiendas de campaña ocupan la Puerta del Sol de Madrid en la acampada impulsada por el Sindicato de Inquilinas para exigir al Gobierno el 'decreto Maricarmen' sobre vivienda

Hasta 500 personas han amanecido este domingo en la Puerta del Sol de Madrid tras acampar en un centenar de tiendas de campaña toda la noche —según la Delegación del Gobierno— para exigir la aprobación del "decreto Maricarmen" sobre vivienda en el Consejo de Ministros del martes. La protesta comenzó de forma espontánea tras la manifestación del sábado, que reunió a 25.000 personas bajo el lema "Ni una Maricarmen más" tras el desahucio de la anciana de 87 años.

Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid reclaman la aprobación urgente de esta norma para blindar la vivienda como un derecho garantizado. Entre sus exigencias principales destacan la conversión de los contratos de alquiler en indefinidos, la congelación de las actualizaciones del IPC, medidas estructurales para frenar los desahucios y la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones a través de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).