El marido de una fallecida en el accidente de Urda pide "rebelarnos entre todos"

Javier Barrio, el marido de Carmen de Santa Ana, que viajaba en la Plaza 15A del vagón 7 de uno de los trenes siniestrados en Urda, y que se identificó como “familiar de una mujer fallecida a la que solo falta que se le ponga el certificado de fallecimiento”, afirmó que las 69 víctimas “son del tipo de sociedad en la que estamos viviendo todos”.

Según indicó en declaraciones a los medios a las puertas de la Casa de Ejercicios donde se alojan las personas afectadas, actualmente se está viviendo “lo peor del capitalismo con prisas” que comparó con el tiempo en que “los niños se arrastraban en las minas cogiendo carbón”. “Ahora lo que tenemos son capitalistas que quieren el dinero más rápido que nunca, a la mayor velocidad posible. Pasa en todas las redacciones, pasa en todos los trabajos, pasa absolutamente siempre (...) y los muertos como mi mujer, y los que habrá y seguirá viendo, tienen que ver con esto”. Por ello alentó a “rebelarnos entre todos”. “Aunque me veáis aquí, no paro de llorar hace dos días. Carmen es una alta directiva y era su último viaje de trabajo -antes de jubilarse-. En general, todas las empresas se dedican a masacrar a sus empleados: el trabajo que hacían tres, ahora lo hace uno nada más”. “El cien por cien de las empresas españolas y en el mundo lo hacen”, señaló.

Sobre la información que está ofreciendo la Guardia Civil a los familiares, indicó que les han dicho que el número de familias que está en la Casa de Ejercicios “son los mismos cuerpos que hay en la morgue”.