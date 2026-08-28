Marlaska indulta a Marruecos en su comparecencia sobre la crisis migratoria en Ceuta: "La colaboración ha sido sostenida y eficaz"

El ministro de Interior, Fernando Grande Marlasaka, durante una comparecencia ante la Comisión de Interior en el Congreso de los Diputados.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha cifrado este viernes en 5.000 las personas migrantes que todavía permanecen en Ceuta después de la entrada irregular de unas 72.000 personas los días 30 y 31 de julio.

Durante su comparecencia en el Congreso, Marlaska ha lanzado un mensaje ante la creciente tensión en la ciudad autónoma: “La violencia no es el camino”, ha afirmado tras los últimos altercados contra los migrantes.

Las claves de la comparecencia

5.000 migrantes permanecen en Ceuta de los 72.000 que entraron a finales de julio

Interior reforzará la frontera con drones, boyas, embarcaciones y nuevos medios de vigilancia

El Gobierno defiende el retorno legal de quienes no cumplan las condiciones para permanecer en España

Marlaska rechaza el discurso de odio contra los migrantes y reclama “calma y el cese de cualquier tipo de violencia”

Exime de la resposabilidad a Marruecos

Reconoce que hubo una entrada masiva que violó la soberanía nacional, pese a que no les exime la responabilidad al país marroquí

El ministro también ha anunciado el alargamiento de los espigones del Tarajal y Benzú, así como un sistema permanente de contención marítima mediante boyas fondeadas y vigilancia aérea con drones.

Marlaska ha defendido que quienes no cumplan los requisitos serán retornados a Marruecos por los procedimientos legales, mientras que las personas que soliciten protección internacional y reúnan las condiciones podrán acceder a ella.

La comparecencia llega en plena polémica sobre si el CNI avisó previamente de la entrada masiva. Marlaska mantiene que no hubo ningún informe que alertara de la llegada de miles de personas, mientras que la ministra de Defensa, Margarita Robles, sostuvo que Inteligencia sí había advertido de la posibilidad de una entrada masiva.