Directo | Marlaska comparece en el Congreso para explicar la gestión de la crisis migratoria en Ceuta

Marlaska comparece este viernes en el Congreso para explicar la gestión de la crisis migratoria en Ceuta.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparece este viernes en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para rendir cuentas sobre la actuación de su departamento ante la crisis migratoria en Ceuta.

La comparecencia se produce después de la entrada masiva de migrantes registrada a finales de julio en la ciudad autónoma y permitirá conocer las medidas adoptadas por Interior y las actuaciones que el Gobierno prevé poner en marcha para afrontar la situación.

Marlaska será el primero de los tres ministros que pasarán este viernes por la Cámara Baja para informar sobre la respuesta del Ejecutivo a la crisis. Su intervención está centrada en las competencias de Interior, especialmente en la gestión relacionada con la seguridad y el control fronterizo.

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La ronda de comparecencias continuará a las 12:00 horas con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y finalizará a las 16:00 horas con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

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