Marlaska no acude finalmente al Senado y el PP tomará "decisiones legales y políticas"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, finalmente no ha acudido a la comisión de Interior del Senado convocada este miércoles por el PP para hablar sobre la crisis migratoria en Ceuta, por lo que los populares han amenazado con tomar "decisiones legales y políticas" ante este "plantón" del Gobierno.

Así se ha pronunciado el senador del PP y presidente de la comisión de Interior, Fernando Martínez-Maíllo, durante la reunión extraordinaria de este foro, que ha sido convocado por la formación conservadora para analizar la situación en Ceuta.

El Gobierno ya avisó de que los ministros citados extraordinariamente en el Senado durante el mes de agosto no acudirían, alegando que ya darían explicaciones semanas después en el Congreso de los Diputados sobre el papel de sus departamentos.

Sin embargo, el PP usó su mayoría absoluta en el Senado para mantener la convocatoria oficial, por lo que la comisión se ha reunido este miércoles únicamente con la presencia de los populares, Vox y Junts, mientras la silla destinada al compareciente Marlaska permanecía vacía.

"Acto de huida y desobediencia"

En este contexto, el presidente de la comisión de Interior ha acusado a Marlaska de cometer un acto "de huida y de desobediencia", el cual, bajo su punto de vista, ha sido "deliberado, consciente e intencionado" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Por ello, ha garantizado que la comisión de Interior y la Mesa del Senado "adoptarán las decisiones políticas y legales que sean necesarias para que este acto no quede sin las debidas consecuencias oportunas".

"La silla vacía del ministro creo que es injustificable, es una falta de respeto al Senado y a la labor parlamentaria de todos nosotros", ha denunciado Maíllo.

Vox propone reprobarlo por quinta vez

A pesar de que Marlaska no ha acudido, el presidente de la comisión ha abierto un turno de portavoces en el que el senador de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, ha aprovechado para anunciar que su formación presentará una propuesta para volver a reprobar en el Senado a Marlaska por la gestión en Ceuta.

Del mismo modo, la formación promoverá una iniciativa para que el Senado manifieste formalmente "y de manera inequívoca" su censura a Marlaska y para que se le dirija un apercibimiento de desobediencia.

En parecidos términos se ha pronunciado la senadora del PP Cristina Díaz, que ha reprochado al Gobierno sus argumentos para no acudir este miércoles: "Esta dramática situación no admite esperar a finales de mes. Al Senado no se le contesta cuando se le acaban las vacaciones a los ministros".

Por su parte, el portavoz de Junts en el Senado, Eduard Pujol, también ha criticado la ausencia del titular de Interior: "No nos gusta que el Senado cite al ministro por unos hechos muy graves y que este no comparezca".