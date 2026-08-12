El PP apunta a Marruecos como "responsable" de la crisis de Ceuta y cuestiona que el Gobierno le "ceda" sus fronteras

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha apuntado a Marruecos como "responsable" de la crisis que sufre Ceuta tras la entrada masiva de más de 72.000 migrantes ilegales, según las cifras oficiales, y ha preguntado al Gobierno de Pedro Sánchez si va a "ceder" a Rabat, "que no reconoce la soberanía española de la ciudad autónoma", la garantía y seguridad de sus fronteras.

En declaraciones a los medios desde Ceuta, tras reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, Ezcurra ha señalado que desde el PP son "muy conscientes" de que cuando entran "70.000 personas en una frontera de manera ilegal y violenta" y, al día siguiente 50.000 u 60.000 aproximadamente, regresan por donde han venido" significa que "hay alguien que está tocando el silbato".

Por tanto, la dirigente del PP ha concluido que, "ya sea por acción u omisión, Marruecos es responsable" de lo que ha sucedido y está sucediendo en este momento en Ceuta. "Nos hemos dado cuenta los españoles, se han dado cuenta los europeos y se ha dado cuenta el mundo entero", ha subrayado.

Dicho esto, Ezcurra ha interpelado al Gobierno español por si va a "ceder" a un "país que no reconoce la soberanía española de Ceuta", como es Marruecos, "la garantía de las fronteras y de la seguridad de las fronteras de una ciudad española". "España no puede entregarle a Rabat la llave de su frontera. Esto se tiene que terminar y con un Gobierno del PP aseguro que eso va a acabar", ha garantizado.

Respuesta al ministro marroquí

En concreto, la vicesecretaria del PP ha hecho mención a las palabras del ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, donde, a su juicio, "vuelve a dudar" de la soberanía española de Ceuta y Melilla.

En una entrevista este martes, Ouahbi declaró que la soberanía de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla continúa siendo un asunto "pendiente", en línea con declaraciones anteriores, si bien se trata de una política "a largo plazo". "En septiembre habrá reuniones con Marruecos y España, y seguimos aferrándonos a nuestras tierras. Esto requiere un enfoque a largo plazo, y queremos resolver el problema mediante el diálogo", afirmó el ministro.

Para Ezcurra, "la españolidad de Ceuta y Melilla ni está en discusión ni se debate ni va a ser objeto de negociación" por parte de nadie y ha preguntado al Gobierno si esa la "cooperación leal" que ofrece Marruecos para resolver la crisis migratoria.

Asimismo, ha planteado al Ejecutivo si, tras las declaraciones del gobierno marroquí dudando de la españolidad de sus dos ciudades autónomas, también va "a abrir un conflicto diplomático" o llamará a consultas a su embajador, como hizo el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, con Italia por el cierre del espacio Schengen.

Las "tres mentiras" del Gobierno con Ceuta

Ezcurra también ha atribuido "tres mentiras" al Gobierno al afirmar, en primer lugar, que la entrada masiva de personas en Ceuta "era una crisis migratoria"; que la ciudad autónoma ya ha alcanzado la "normalidad" cuando miles de migrantes continúan en la zona; y que existe "un problema con las comunidades autónomas del PP" en lo relativo a la acogida de los menores no acompañados llegados a España desde Marruecos.

En esta sentido, ha acusado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de faltar a la verdad al afirmar que "no sabía nada" cuando "había informes de la Inteligencia marroquí y la Inteligencia Española que advertían" la llegada masiva de personas a través de la frontera.

Además, Ezcurra ha anticipado que la ministra de Defensa, Margarita Robles, que comparece ante los medios este miércoles en la ciudad autónoma, quiera evadir responsabilidades ante la crisis migratoria y ha argumentado que las Fuerzas Armadas tienen "la obligación de garantizar la soberanía nacional". "No tengo una bolita de cristal, pero les anticipo que la ministra de Defensa va decirle a los ceutíes que ella no tenía competencias", ha vaticinado.