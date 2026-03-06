DIRECTO
Marlaska nombra a José Santafé Arnedo nuevo DAO de la Policía Nacional

RENUNCIA DE GONZÁLEZ

El comisario principal José Santafé Arnedo sustituye a José Ángel González como director adjunto operativo de la Policía Nacional, tras la renuncia de este último por una querella por presunta agresión sexual.

José Santafé Arnedo
José Santafé Arnedo

El José Santafé Arnedo ha sido nombrado nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional por el Ministerio del Interior, en sustitución de José Ángel González, quien renunció el 17 de febrero tras una querella por presunta agresión sexual.

Santafé Arnedo ingresó en la Policía Nacional en 1990 y desde julio de 2022 era jefe superior de Policía en las Islas Baleares, según informó Interior.

Mientras se tramitaba el relevo, la DAO estuvo asumida de manera interina por la comisaria principal Gemma Barroso, subdirectora general de Recursos Humanos y Formación, quien recibió la información de la querella y coordinó la protección de la denunciante, una inspectora del cuerpo.

