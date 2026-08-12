Marruecos asegura estar tomando "todas las medidas" para evitar una nueva entrada masiva a Ceuta el 15 de agosto

El Ministerio del Interior de Marruecos ha asegurado este miércoles que está tomando "todas las medidas necesarias" para evitar una nueva entrada masiva desde su territorio a Ceuta, en respuesta al llamamiento difundido en redes sociales para el 15 de agosto. Además, ha emplazado a las autoridades españolas a que "agilicen" los trámites para el retorno de los menores no acompañados que aún permanecen en la ciudad autónoma.

Un portavoz del Ministerio del Interior marroquí ha señalado que el departamento está al tanto de estas publicaciones y ha asegurado que "se interceptará a cualquiera que pretenda participar". En un comunicado recogido por el portal Hespress, el departamento de Interior alauí ha considerado que estas "iniciativas representan graves riesgos para la seguridad" y pretenden explotar las cuestiones migratorias con fines de incitación, algo que es punible por ley.

Por ello, ha indicado que las autoridades emprenderán acciones legales contra los autores y promotores de dichos llamamientos y ha confirmado que ya se ha detenido a varias personas bajo acusaciones de incitación a la inmigración ilegal. Con todo, la misma fuente ha pedido a la población que no se deje influir por este tipo de mensajes sospechosos que podrían poner en peligro vidas humanas.

Agilizar el retorno de los menores presentes en Ceuta

Desde Rabat reiteran que la lucha contra la inmigración ilegal y las redes de trata "no puede depender de los esfuerzos de una sola parte". En este sentido, han instado a las autoridades españolas a asumir sus responsabilidades y agilizar los trámites que permitan el retorno a sus familias en Marruecos de los menores no acompañados presentes en Ceuta, en aras de su interés superior.

En esta línea, el Ministerio del Interior ha reclamado que se superen los "obstáculos administrativos y judiciales" que estarían retrasando este retorno y ha asegurado que las autoridades marroquíes seguirán actuando con firmeza y responsabilidad para garantizar la protección de las personas, los bienes y el orden público.