Marruecos vuelve a reivindicar Ceuta y Melilla con "derechos históricos y geográficos"

Migrantes por las calles de Ceuta, a 24 de agosto de 2026, en Ceuta

Las reivindicaciones de Marruecos sobre Ceuta y Melilla vuelven a ocupar el discurso oficial del país vecino. El ministro de Asuntos Islámicos, Ahmed Toufiq, ha aludido a ambas ciudades autónomas durante la celebración del Eid al Maulud, una festividad religiosa presidida por el rey Mohamed VI en el Palacio Real de Rabat.

El responsable marroquí recurrió a argumentos históricos y religiosos para referirse a los territorios, mencionando a varios eruditos islámicos vinculados a Ceuta antes de que la ciudad pasase a estar bajo soberanía española en 1580.

Según la agencia oficial MAP, Toufiq destacó durante su intervención el "profundo vínculo" de los marroquíes con Mahoma y distinguió entre una dimensión política, representada por la figura del monarca como comandante de los creyentes y descendiente del profeta, y otra de carácter espiritual y emocional.

Referencias a tres figuras vinculadas a Ceuta

En este segundo ámbito, el ministro citó las obras del cadí Ayyad, autor de un tratado sobre las virtudes y los derechos del profeta; de Abú al Abbas al Zafi, responsable de una antología de poemas dedicada a Mahoma; y del imán Al Jazuli, autor de Las guías hacia los caminos del Bien.

Toufiq vinculó las oraciones recogidas en esta última obra con la "lucha sagrada" emprendida por los marroquíes para liberar las ciudades situadas a lo largo del Atlántico que considera ocupadas.

El cadí Ayyad nació en Ceuta a finales del siglo XI y ejerció como juez en la ciudad, además de hacerlo durante un breve periodo en Granada. Al Zafi también nació en Ceuta en el siglo XIII y perteneció a la familia gobernante de la ciudad. Por su parte, Al Jazuli vivió en el siglo XV y es una de las figuras destacadas del sufismo marroquí.

Se suma a las reivindicaciones de las últimas semanas

Las palabras de Toufiq se producen después de las declaraciones realizadas recientemente por el ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, quien ha defendido los "derechos históricos y geográficos" de su país sobre Ceuta y Melilla y ha planteado la necesidad de abrir un diálogo con España sobre ambas ciudades.

Estas declaraciones se han producido en un contexto marcado por la crisis migratoria registrada en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes.

El acto religioso celebrado en Rabat contó con la presencia del rey Mohamed VI, el príncipe heredero Mulay Hasán y el primer ministro, Aziz Ajanuch, además de representantes del Gobierno, las dos Cámaras del Parlamento, las Fuerzas Armadas, el cuerpo diplomático y distintas autoridades religiosas y civiles.

El monarca llegó al Palacio Real en un vehículo conducido por el príncipe heredero, en el que también viajaban sus consejeros Fuad Alí el Himma y Taieb Fassi Fihri, según las imágenes difundidas del acto.