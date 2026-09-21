Un menor cruza el Estrecho oculto en el autobús del Real Valladolid desde Ceuta y es localizado en Jerez

A BORDO DE UN FERRY

El joven viajó oculto en los bajos del vehículo durante la travesía en ferry y la ruta por carretera tras el partido disputado ante la AD Ceuta, siendo rescatado al llegar a la provincia de Cádiz

Autobús del Real Valladolid
Autobús del Real Valladolid | Real Valladolid

Un menor de edad ha logrado cruzar el Estrecho de Gibraltar oculto en la estructura del autobús del Real Valladolid tras partir desde Ceuta y ha sido auxiliado a la altura de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Según han confirmado fuentes oficiales a Europa Press, el hallazgo se produjo durante la noche del domingo, cuando la expedición del conjunto blanquivioleta regresaba a la Península tras disputar la jornada ante la AD Ceuta en el estadio Alfonso Murube.

La expedición vallisoletana inició el viaje de regreso desde el puerto de Ceuta a bordo de un ferry con destino a Algeciras. Tras completar los 45 minutos de travesía marítima y continuar durante más de una hora por autovía, el menor fue localizado y auxiliado a la altura de Jerez de la Frontera.

Actualmente, el menor se encuentra bajo la tutela de la Administración autonómica y recibirá atención en un centro de protección de menores.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats