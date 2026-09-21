Un menor cruza el Estrecho oculto en el autobús del Real Valladolid desde Ceuta y es localizado en Jerez
A BORDO DE UN FERRY
El joven viajó oculto en los bajos del vehículo durante la travesía en ferry y la ruta por carretera tras el partido disputado ante la AD Ceuta, siendo rescatado al llegar a la provincia de Cádiz
Un menor de edad ha logrado cruzar el Estrecho de Gibraltar oculto en la estructura del autobús del Real Valladolid tras partir desde Ceuta y ha sido auxiliado a la altura de Jerez de la Frontera (Cádiz).
Según han confirmado fuentes oficiales a Europa Press, el hallazgo se produjo durante la noche del domingo, cuando la expedición del conjunto blanquivioleta regresaba a la Península tras disputar la jornada ante la AD Ceuta en el estadio Alfonso Murube.
La expedición vallisoletana inició el viaje de regreso desde el puerto de Ceuta a bordo de un ferry con destino a Algeciras. Tras completar los 45 minutos de travesía marítima y continuar durante más de una hora por autovía, el menor fue localizado y auxiliado a la altura de Jerez de la Frontera.
Actualmente, el menor se encuentra bajo la tutela de la Administración autonómica y recibirá atención en un centro de protección de menores.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
RECURSO DE REPOSICIÓN
El Gobierno recurre ante el Supremo la suspensión de la "ley de nietos"
Lo último