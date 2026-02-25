Tres menores detenidos por una presunta agresión sexual grupal y grabarlo con el móvil en Valencia

La Policía Nacional ha detenido a tres adolescentes, de 14 y 15 años, como presuntos autores de una violación grupal a una compañera de instituto de 13 años en los baños de un centro comercial de Valencia. Además, un cuarto menor de 13 años habría participado en los hechos, pero es inimputable por no haber cumplido la edad mínima establecida por la ley.

Según la denuncia de la familia de la víctima, los presuntos agresores grabaron los abusos con sus teléfonos móviles y compartieron las imágenes con otros compañeros del centro escolar. Los tres menores arrestados pasaron este martes a disposición de la Fiscalía de Menores, que impuso medidas cautelares como la libertad vigilada, la prohibición de comunicarse con la víctima y la obligación de mantenerse a más de 50 metros de ella.

Uno de los detenidos reconoció haber mantenido relaciones sexuales con la menor, mientras que los otros dos alegan que solo estuvieron presentes y no consumaron la penetración. La Fiscalía también los acusa de delitos contra la intimidad por grabar y difundir imágenes sin consentimiento.

Los hechos ocurrieron el 10 de febrero, cuando la víctima quedó con uno de los ahora detenidos para acompañarle a un centro comercial. Según el relato de la joven, ella accedió a mantener relaciones sexuales solo con este menor, pero los otros presuntos agresores la forzaron y la grabaron en los baños del establecimiento. La víctima informó a una amiga ese mismo día, pero no a su familia por vergüenza. El caso se destapó dos días después gracias a la intervención del instituto, que activó el protocolo ante presuntas agresiones sexuales.

Las defensas de los menores sostienen que no existió violencia y que la menor habría consentido la relación, aportando conversaciones como prueba. Tras ser liberados con medidas cautelares, los jóvenes podrán reincorporarse a las clases, aunque no podrán acercarse a la víctima ni comunicarse con ella.

El caso sigue bajo investigación judicial y se mantiene activo el protocolo de atención a víctimas de agresión sexual en el instituto y los servicios de asistencia a la menor.