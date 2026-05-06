Miguel Ángel Rodríguez niega revelación de secretos y acusa una “operación política” en el caso Aldama

El jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, a su salida a los Juzgados de Plaza Castilla.

El jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, ha declarado este miércoles en el marco de la investigación del caso Aldama, donde ha negado haber cometido un delito de revelación de secretos y ha asegurado que todo el procedimiento responde a una “estrategia política” en su contra.

Rodríguez ha defendido ante el tribunal que nunca recibió información de la Policía sobre los periodistas implicados en el caso y ha sostenido que fue capaz de identificarlos por sí mismo, al tratarse de profesionales conocidos que firman habitualmente sus informaciones. “La Policía nunca me ha dado ningún dato de nadie”, ha afirmado.

Según su versión, la difusión de la fotografía y los datos de los reporteros se produjo tras recibir una imagen reenviada por el entorno del novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, que a su vez habría procedido de un vecino. El dirigente ha insistido en que no hubo acceso a información reservada ni actuación irregular por su parte.

Durante su declaración, Rodríguez ha negado haber actuado con intención de revelar información protegida y ha cuestionado la existencia del delito que se le atribuye. “¿Dónde está el secreto?”, ha llegado a plantear, defendiendo que los periodistas eran plenamente identificables y que su actuación se limitó a comentar unos hechos ya conocidos.

El jefe de Gabinete también ha sostenido que el procedimiento judicial está impulsado por intereses políticos, en particular por el Partido Socialista, al que acusa de haber promovido la denuncia para erosionar su imagen pública.

La investigación se centra en la difusión de datos personales de dos periodistas que realizaban un trabajo informativo sobre el entorno de la vivienda de la presidenta madrileña y su pareja. El caso continúa bajo instrucción judicial a la espera de nuevas diligencias.