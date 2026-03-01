Miles de manifestantes en Valencia piden de nuevo responsabilidades penales a Mazón por la dana

Una manifestación encabezada por representantes de las principales asociaciones de víctimas de la dana ha recorrido este domingo el centro de Valencia bajo el lema “Mazón a presó”, con el objetivo de exigir que el expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, “no quede impune” por la gestión de la tragedia y reclamar verdad, justicia y reparación.

La protesta, que partió desde la plaza de San Agustín y concluyó en la Porta de la Mar, es la primera celebrada tras la decisión de la jueza de Catarroja encargada de instruir la causa de solicitar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que investigue al exjefe del Consell.

Antes del inicio de la marcha, la presidenta de la Associació de Víctimes Mortals dana, Rosa Álvarez, aseguró que las familias afrontan este nuevo escenario judicial con una actitud de “esperanza activa”, aunque advirtió de que continuarán movilizándose hasta lograr responsabilidades penales por la muerte de al menos 230 personas.

Álvarez sostuvo que Mazón debe responder como “máximo responsable” de lo ocurrido y criticó las diferentes versiones ofrecidas sobre su actuación durante la jornada de la catástrofe. Según afirmó, las asociaciones consideran que desde el inicio se ha mantenido un relato basado en “mentiras” sobre la gestión de aquella noche.

En términos similares se pronunció la presidenta de la Associació Víctimes de la Dana 29 d’Octubre 2024, Mariló Gradolí, quien lamentó que el expresident no haya acudido voluntariamente ante el juzgado y defendió que los familiares de las víctimas han sido quienes han aportado los testimonios más veraces durante la investigación judicial.

Por su parte, la vicepresidenta de la Asociación de Damnificados Dana-L’Horta Sud, Elizabeth González, calificó de “burla” que Mazón mantenga su acta de diputado y las condiciones asociadas al cargo mientras continúa el proceso judicial. La portavoz aseguró que los colectivos respaldarán las actuaciones judiciales “caiga quien caiga” e incluso acudirán a instancias europeas si fuese necesario.

Durante la marcha, los asistentes corearon consignas como “No son muertos, son asesinados” y portaron fotografías de las víctimas junto a pancartas en las que reclamaban más justicia y menos “mentiras”.