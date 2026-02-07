Miles de personas protestan en Barcelona por la situación de Rodalies

Unas 8.000 personas, según el Ayuntamiento de Barcelona, y 30.000 según cifras de los organizadores, participaron en la manifestación convocada el sábado a mediodía por la Assamblea Nacional Catalana (ANC) y el Consell de la República (CdRep) bajo el lema “Prou! Única via: independencia!”, en protesta por la situación de Rodalies.

Los manifestantes iniciaron la marcha frente al monumento de Rafael Casanova y bajaron por la plaza de Urquinaona -donde tres personas quemaron una bandera española- y a través de la Via Laietana hacia la plaza de Sant Jaume, donde culminó la marcha. Tras llegar a plaza Sant Jaume, el presidente de la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), Lluís Llach, y el presidente del Consell de la República (CdRep), Jordi Domingo, hicieron sendos parlamentos para cerrar el acto, donde apuntaron al trato “colonial” de España como causante de la situación en Rodalies.

Ambos dirigentes celebraron y agradecieron a los presentes su asistencia y achacaron parte de la situación de Rodalies a un supuesto expolio fiscal a Cataluña, textualmente. Llach expresó que la causa que originó los cortes en Rodalies no fue el mal tiempo, sino “el incumplimiento, la estafa de la ejecución de los presupuestos en Cataluña y el abandono sistémico de España en Cataluña”. Domingo dirigió sus quejas hacia el “déficit fiscal” que sufre Cataluña y afirmó que el expolio en Cataluña es, en sus palabras, descomunal. La segunda manifestación de este viernes en Barcelona en protesta por el funcionamiento de Rodalies en Cataluña congregó a unas 3.000 personas según cifras municipales. Entre los asistentes estuvieron Oriol Junqueras (ERC), Belén López (CCOO de Cataluña), Camil Ros (UGT de Cataluña) y Xavier Antich (Òmnium Cultural), y la pancarta de cabecera reivindicó que “Sin trenes no hay futuro. Por un transporte público de calidad”.

Renfe, Iryo y Ouigo cancelan ya 350 trenes por la huelga La huelga convocada en todo el sector ferroviario para este lunes, martes y miércoles obligó a la cancelación de hasta 350 trenes de alta velocidad de Renfe, Iryo y Ouigo, en cumplimiento de los servicios mínimos del 73% decretados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Los sindicatos reivindican un cambio estructural en la seguridad del sistema ferroviario español, tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), reclamando más inversiones y que no se externalicen los trabajos en empresas privadas. En las distintas reuniones que mantuvieron con el ministerio, arrancaron algunas propuestas como una mayor inversión en mantenimiento, más contrataciones de personal en Adif y nuevas normativas que refuercen la seguridad ferroviaria.