Los maquinistas se plantan y Cataluña acumula dos días sin Rodalies

Rodalies no presta servicio todavía en Cataluña "por causas operativas", según informaban en un apunte. Sin embargo, el portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, ha atribuido a los maquinistas la falta de servicio en Rodalies este jueves a causa de sus demandas para "incrementar" la seguridad.

"Ellos están pidiendo una serie de medidas de seguridad, que entienden que no se están cumpliendo. Unas medidas de seguridad adicionales a las que ya presentó Adif, que entienden que no se están cumpliendo. Están presentándose a trabajar, pero por razones X no se están prestando el servicio", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Ha atribuido a esta "conflictividad" la falta de servicio y ha señalado que hay, según él, un diálogo abierto y permanente con los sindicatos de los maquinistas para llegar a un entendimiento. Ha afirmado que tienen prevista una reunión entre Adif, Renfe y sindicatos, aunque la voluntad del operador es avanzarla para "recuperar" el servicio lo más rápido posible.

Una persona en la Estación de Passeig de Gràcia mientras continúa la suspensión del servicio de Rodalies | David Zorrakino

Ha pedido disculpas a los usuarios y ha explicado que las labores de Renfe consisten en avisar a los viajeros que no hay servicio y recomendarles transporte alternativo. Así, se aconseja consultar los canales habituales de Rodalies y planificar el viaje con medios de transporte complementarios.

Esta incidencia llega después de que este miércoles se cortara todo el servicio por el accidente ferroviario en Gelida (Barcelona) y se recuperara sobre las 20.30 horas. La Generalitat anunció el miércoles por la tarde que el servicio de Rodalies se reanudaría progresivamente a partir de las 6.00 horas de este jueves —a excepción del tramo de la R4 donde se produjo el accidente y del tramo de obras por la ampliación de la R3—, aunque advirtió que "no será un día fácil para la movilidad del país".

El Govern abre expediente a Renfe por no prestar servicio

El comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, ha informado de que el Govern, de la mano de la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha abierto un expediente a Renfe por no prestar el servicio de trenes de Rodalies este jueves.

"No lo está prestando, pese a que ayer Adif emitió un certificado garantizando la operatividad y la seguridad de todas estas líneas ferroviarias. Como consecuencia de ello, repito, el Govern de la Generalitat hará todo lo posible por intentar restaurar cuanto antes el servicio, instando tanto a Renfe como a Adif a restablecerlo", ha dicho en declaraciones a los medios.

Macias ha afirmado que el Govern ha tildado la situación de intolerable y ha señalado que la Generalitat ha convocado una reunión con Renfe, sus sindicatos y Adif para poner "cuanto antes punto y final" a esta situación.