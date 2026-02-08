Más de un millón de votantes en las elecciones de Aragón para escoger a los 67 representantes

Un total de 1.036.325 aragoneses tienen una cita con las urnas para elegir a los 67 diputados de las Cortes de Aragón, en la que será la primera ocasión en la que la comunidad celebra unas elecciones autonómicas desgajadas del calendario común del conjunto de España. Pueden votar los mayores de edad con condición política de aragonés, los aragoneses que mantienen su vecindad civil y residen en el resto de España, así como los residentes en el extranjero incluidos en el CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes).

El total de electores lo forman 991.892 residentes en Aragón, concentrados mayoritariamente en la provincia de Zaragoza (755.080 votantes), además de 175.185 en Huesca y 106.060 en Teruel. De ellos, 59 personas con discapacidad visual harán uso del voto accesible.

A estos se suman los 44.433 electores residentes en el extranjero —más de 29.600 por Zaragoza, algo más de 9.100 por Huesca y más de 5.600 por Teruel—. El voto por correo sumó 21.467 solicitudes (16.087 presenciales y 5.380 telemáticas), lo que supone un 37% menos que en 2023, cuando se registraron 34.176 solicitudes.

Estreno de votantes

Los jóvenes también tienen la palabra y 32.891 podrán votar por primera vez respecto a las autonómicas de 2023 —24.561 en Zaragoza, 5.269 en Huesca y 3.061 en Teruel—.

De sus decisiones saldrán los 67 diputados del Parlamento aragonés, con sede en el palacio de la Aljafería: 35 por Zaragoza, 18 por Huesca y 14 por Teruel, con una mayoría absoluta fijada en 34 escaños. Para ello, los electores acudirán a 999 colegios electorales y 2.213 mesas, repartidos por 731 municipios, 780 distritos y 1.463 secciones.

A la hora de elegir papeleta, los aragoneses pueden optar entre 40 candidaturas —tres más que en 2023—, que suman un total de 910 representantes.

Azcón, sin miedo: “Siempre he ido de perdedor en los comicios”

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, animó a la gente a que reflexione sobre lo que ocurrió en esta campaña electoral y a que hoy acuda a votar en las elecciones. Una cita sobre cuyo resultado aseguró no tener “miedo”: “Yo toda la vida, cuando me he presentado a unas elecciones, siempre he ido de perdedor. Nunca pensó nadie que fuera a ser alcalde de Zaragoza, ni presidente de la Comunidad autónoma, así que a mí lo único que me da miedo es no hacer el trabajo, y yo el trabajo lo tengo hecho”, declaró a los medios de comunicación.

Azcón dedicó la mañana del sábado, jornada de reflexión, a visitar la basílica del Pilar de Zaragoza y a compartir un vermú con su equipo de campaña en un céntrico establecimiento del Casco Histórico. En un tono más relajado tras las intensas semanas de campaña y precampaña, el líder de los populares aragoneses se acercó al Pilar “a pedirle ayuda a la Virgen” en una jornada que dedicó a estar con la familia y a ver el partido de fútbol del Real Zaragoza frente a la SD Eibar en la lucha agónica de los blanquillos por seguir creyendo en la salvación.

Azcón valoró el desempeño de su carrera electoral, en la que considera que hubo “mucha calle, ilusión y optimismo”, pero se centró en lo “importante”, “que la gente mañana vaya a votar”, ya que, como recordó, son las primeras elecciones que la comunidad celebra en solitario. Además, resaltó la importancia de las elecciones en una democracia e insistió nuevamente en animar a la reflexión y a que los ciudadanos acudan a votar.

Alegría lamenta las difamaciones de PP y Vox

La candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, dedicó el día de reflexión a descansar y estar con su familia de cara a la cita con las urnas para la que espera un “importante porcentaje de participación” tras una campaña en la que lamentó la “competición” de “difamaciones” de PP y Vox en un intento por “destruir” a una adversaria política. La candidata socialista se mostró “muy satisfecha y muy contenta” con la campaña desarrollada por su formación, en la que destacó haber tenido la oportunidad de recorrer de nuevo Aragón “de norte a sur y de poder hablar con tantas personas”. “Creo que o al menos así lo he intentado, trasladarle a los aragoneses cuál es el proyecto que vengo defendiendo, desde el respeto, desde las convicciones que planteo y que defiendo”, explicó.

El candidato de Vox dedica la jornada de reflexión al descanso en Villastar

El candidato de Vox a la presidencia del Gobierno de Aragón en las elecciones, Alejandro Nolasco, se tomó un respiro en esta jornada de reflexión tras la intensa campaña electoral y se le vio pasear por la localidad turolense de Villastar. Nolasco recorrió las calles del pueblo de su abuelo paterno y lo compartió en la red social X con el siguiente mensaje: “En Villastar. Hoy es día de reponer fuerzas. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado estas últimas semanas”, escribió. Un mensaje replicado por la cuenta de Vox Aragón con un “merecido descanso, Alejandro”.

Guitarte (Aragón Teruel Existe) se relaja disfrutando de las grullas

El candidato de Aragón-Teruel Existe a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Tomás Guitarte, se acercó ayer, jornada de reflexión, a la Laguna de Gallocanta, entre las provincias de Teruel y Zaragoza, para disfrutar en familia de la belleza del paisaje. Guitarte aprovechó este día de descanso antes de la cita con las urnas del 8F para relajarse contemplando el vuelo de las últimas grullas que todavía no emprendieron el vuelo de regreso al norte de Europa. Guitarte animó a los ciudadanos a conocer este humedal.

Jorge Pueyo: “Votar a CHA es votar honestidad, sin jefes de Madrid”

El candidato de CHA a la presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, afirmó que “votar a Chunta Aragonesista es votar honestidad, votar a personas que construyen desde Aragón, sin jefes en Madrid”. Recalcó que “ponemos punto y final a una campaña que ha sido apasionante, en la que hemos llenado las plazas, los barrios y los pueblos de una ilusión que hacía mucho tiempo que no se veía”, apuntó Pueyo. “Decimos a la gente que votar a Chunta Aragonesista es votar a favor de ellos, a favor de Aragón”, concluyó.